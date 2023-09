Amy woont op nog geen vijf kilometer van school maar… zit dagelijks drie uur op de schoolbus

De ouders van Amy Deseure (7) uit Westkerke zijn er niet over te spreken dat hun dochter anderhalf uur op de bus moet zitten op weg naar haar school in buurgemeente Eernegem. Ze hebben de situatie aangekaart bij de school en de busmaatschappij die hen doorschuiven naar De Lijn. “We willen dat er dringend een oplossing komt voor onze dochter die autisme en ADHD heeft want aangezien Amy pas om 17.45 uur thuiskomt, blijft er amper nog wat tijd over voor ontspanning”, stelt mama Veronique De Waele.

Het is ondertussen het tweede schooljaar dat Amy school loopt in MPI De Zandkorrel in Eernegem. “Vorig schooljaar duurde het bustraject ook al lang, maar ze was toch een half uur vroeger thuis. De bus pikt Amy om 6.45 uur op voor ons huis. Ze staat dus al om 5.45 uur op om klaar te zijn voor haar vertrek. Ze is het eerste kind dat opstapt, want de bus is nog leeg. Ik weet dat ze vanuit Westkerke doorrijden naar Gistel, maar de andere stopplaatsen ken ik niet. Ik weet ook niet om hoeveel kinderen het gaat, maar de bus zit zeker niet vol. Ze komen meestal aan rond 8.30 uur”, vertelt Veronique.

De school is afgelopen om 16 uur, maar Amy is pas opnieuw thuis rond 17.45 uur. “Het vroegste dat ze vorige week eens binnenkwam, was om 17.30 uur. Om 19 uur gaat ze slapen, dus tijd voor ontspanning is er niet! Als daar nog eens huiswerk bijkomt, wordt het helemaal absurd. We kozen die school, ook omdat ze op nog geen 5 kilometer van onze woonplaats ligt, maar blijkbaar speelt dat allemaal geen rol bij het leerlingenvervoer”, vult Veronique aan.

Onverantwoord

De ouders van Amy hebben de situatie aangekaart in de school en ze namen ook contact op met de busmaatschappij die instaat voor het vervoer. “Zij hebben ons allebei doorverwezen naar De Lijn. We stuurden een mail, maar hebben er voorlopig nog geen antwoord op gekregen. Ik ben benieuwd of we zelfs ooit een reactie zullen krijgen. Op de bus mag je niet drinken en dat was de afgelopen week geen lachertje met die hitte. Toen Amy thuiskwam, had ze natuurlijk enorme dorst. Vandaag (maandag, red.) ga ik haar ophalen met de fiets, omdat het opnieuw zo warm is. Maar anders heb ik geen vervoer.”

De ouders van Amy doen hun verhaal, omdat ze beseffen dat er nog veel meer kinderen het slachtoffer zijn van onverantwoord lange busritten naar school. “Het wordt dringend tijd dat de verantwoordelijken voor iedere kwetsbare leerling in onze maatschappij een degelijke oplossing uitwerken, want die problemen slepen al veel te lang aan.”, besluit Veronique kordaat. (FVDB)