Amper vier van de 24 armaturen van de fietsenstallingen aan het station werken

Vreemde vaststelling door fractieleider Sanne Vantomme (N-VA): aan de tweede fietsenstallingen naast het station in Wervik doen maar vier van de 24 armaturen het.

“We stellen vast dat de fietsenstalling aan het station slecht verlicht is”, aldus Sanne Vantomme (N-VA). En dat is nog beleefd uitgedrukt want de cijfers spreken boekdelen. “We vragen de stad dan ook om de spoorwegbeheerder te contacteren om dit euvel op te lossen. Het gaat ons inziens om geen besparingsmaatregel omdat we duidelijk zien dat de starters niet tijdig vernieuwd worden. Er worden aan het station veel fietsen gestolen en is een optimale verlichting daar dus meer dan nodig. Zeker nu ook de openbare verlichting in de straat wordt gedoofd.”

Verantwoordelijkheid stadsdiensten

“Er zijn veel meer diefstallen dan dat de cijfers aangeven, want de mensen doen gewoon de moeite niet meer om een aangifte doen, wat we evenwel betreuren.”

“We zijn op de hoogte en onze diensten gaan de lampen vervangen”, reageert burgemeester Youro Casier (Vooruit). Toch wel vreemd dat dit niet gebeurt door de NMBS. “Volgens een overeenkomst tussen de stad en NMBS is het aanbrengen, onderhouden en vernieuwen van de verlichting op kosten van de stad”, laat de burgemeester ons na de gemeenteraad weten. “Die overeenkomst werd door de gemeenteraad goedgekeurd in februari 1994.” (EDB)