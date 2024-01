Amper 16 jaar, maar Seppe heeft nu al bijna licentie op zak om te vliegen: “Mijn ultieme doel is bij Defensie vliegen”

Als kleine jongen speelde hij al met vliegtuigjes, maar nu staat hij dicht bij zijn grote droom. Seppe Van den Bossche is amper 16 jaar, maar voerde zaterdag al zijn eerste solovlucht uit met een eenmotorig sportvliegtuigje. Uitzonderlijk volgens Noordzee Vliegclub uit Oostende. “Mijn uiteindelijke droom is bij de luchtmacht van Defensie aan de slag gaan”, zegt Seppe.

Het zal wel de droom van heel veel jongeren zijn om ooit piloot te worden, maar weinigen krijgen de kans om die droom waar te maken. De student wiskunde-wetenschappen uit Westende, deelgemeente van Middelkerke, kreeg die kans wel en dat dankzij zijn ouders. “Twee jaar geleden las ik ergens dat je bij Noordzee Vliegclub een initiatieles kon volgen”, vertelt Seppe. “Na overleg met mijn papa hebben we besloten om die samen te volgen.”

Pilootopleiding

Seppe was meteen verkocht en na die les wist hij ook dat hij zijn droom wou waarmaken. Die vliegtuigen bleken immers al van kleins af aan een passie te zijn. “Ik vond die les de max”, zo zegt de jongeman. “Na enkele gesprekken met mijn ouders en na lang nadenken, besloten mijn ouders om te investeren in mijn toekomst. Ik ben ze daar heel dankbaar voor. Want zonder hen zou ik dit niet kunnen doen. Zo’n opleiding kost immers een bom geld.”

En zo startte Seppe in oktober 2022 met het theoretisch gedeelte van zijn pilootopleiding. Pas in augustus 2023 zat hij, samen met een instructeur van de vliegclub, voor het eerst aan het stuur van een eenmotorig sportvliegtuigje. De adrenaline stroomde door zijn aderen. “Uiteindelijk vloog ik afgelopen zaterdag voor het eerst solo – mijn instructeur bleef veilig op de begane grond – en daar heb ik enorm van genoten”, zegt Seppe. “Die eerste solovlucht is een enorme mijlpaal in je opleiding. Nu moet ik nog vijf uur solovliegen en dan begin ik aan de navigatie. Tegen komende zomer zou ik mijn zogenaamde private pilot license (PPL) op zak moeten hebben.”

Luchtmacht

Seppe heeft echter niet de droom om als lijnpiloot aan de slag te gaan in de toekomst. Hij wil graag bij de luchtmacht van het leger aan de slag. “Dat is mijn ultieme doel”, duidt de jongen. “Om met grotere toestellen te vliegen, moet ik uiteraard nog bijkomende opleidingen volgen. Maar ik besef dat het jong is – redelijk uitzonderlijk zelfs – om een PPL te behalen. Er zat nog iemand in mijn klas van 17 jaar, maar die heeft uiteindelijk de opleiding gestopt.”

En of het redelijk uitzonderlijk is. “Het komt nu en dan wel eens voor dat een jongeman zoals Seppe aan het theoretisch gedeelte start in onze vliegclub”, vertelt Pieter Vanhessche van de Noordzee Vliegclub. “Dat gebeurt eens in de vijf jaar. Niet iedereen haalt echter dat brevet en ook Seppe heeft die nog niet gehaald. Toch is hij op de goede weg om zijn licentie te behalen. Seppe leert snel en weet waarmee hij bezig is.”