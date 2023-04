Amper 1 op de 3 West-Vlaamse steden en gemeenten wil met charter werfverkeer rond scholen mijden

In 2022 hebben slechts 22 West-Vlaamse steden en gemeenten ingetekend op een charter met de bouwsector om transport van werven te vermijden rond scholen. Minister Lydia Peeters belooft een sensibiliseringscampagne op te zetten.

We hebben het al allemaal meegemaakt: zwaar verkeer dat in de buurt van de school passeert rond schooltijd, wat niet alleen hinder maar ook potentieel gevaar kan opleveren.

Om daar iets aan te doen werd een charter Werftransport opgericht, een samenwerking tussen lokale overheden en de bouwsector. Dat charter is van toepassing op alle bouw- en wegenwerken. “Scholen moeten bereikbaar zijn op een veilige en kindvriendelijke manier. Door schoolomgevingen verkeersveilig te maken, zijn leerlingen en ouders meer gemotiveerd om met de fiets of te voet te komen. Werftransport zoveel mogelijk weren tijdens de begin- en einduren van de scholen is daar een belangrijk onderdeel van”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V). Hij deed navraag en tot nu toe tekenden slechts 22 West-Vlaamse steden en gemeenten dat charter. Warnez polste bij Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken, Lydia Peeters (Open VLD). Zij beloofde een sensibiliseringscampagne op poten te zetten.

Herwerkt charter

Om het draagvlak voor het charter verder te vergroten, heeft de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) een bevraging uitgevoerd onder gemeenten die het charter al hadden ondertekend in 2019-2020. Dit moet leiden tot een herwerkt charter dat door meer besturen wordt ondertekend. In 2016 werd het charter ondertekend door Kortrijk. Een jaar later volgden Zedelgem, Deerlijk, Beernem en Wingene. In 2018 gingen Oostende, Oostkamp en Waregem overstag en in 2019 tekenden ook Moorslede, Middelkerke, De Haan en Ledegem in. Harelbeke en Zwevegem gaven hun akkoord in 2020. Het jaar daarop was meteen het productiefste: Lendelede, Avelgem, Oudenburg, Pittem, Kuurne en Lichtervelde gingen ook het engagement aan. Vorig jaar was het enkel Bredene en Ieper.

Enige nuance evenwel: verschillende steden en gemeente maken er wel al actief werk van om hinder rond de scholen zoveel mogelijk te beperken.