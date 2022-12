Amnesty International vraagt onmiddellijke vrijlating van Olivier Vandecasteele: “Hij werd gemarteld in gevangenis”

Amnesty International vraagt de onmiddellijke vrijlating van Olivier Vandecasteele, de hulpverlener uit Kortrijk die sinds februari in Iran wordt vastgehouden en door de Iraanse autoriteiten tot 28 jaar gevangenisstraf is veroordeeld. De organisatie vraagt ook een onderzoek naar de mensenrechtenschendingen waar hij het slachtoffer van werd.

De Belgische regering stelde de familie van Vandecasteele woensdag in kennis van het feit dat die laatste in Iran is veroordeeld tot 28 jaar cel. Wat de aard is van de aanklacht in Iran en welke rechtbank het vonnis heeft uitgesproken, is niet duidelijk.

Foltering

Amnesty International is van oordeel dat de opsluiting van Vandecasteele willekeurig is en veroordeelt de schendingen die begaan zijn op juridisch vlak en wat betreft mensenrechten. Volgens de organisatie werd Vandecasteele tijdens zijn eerste zes maanden in de Evin-gevangenis in Teheran gemarteld. “Hij kreeg geen advocaat om hem bij te staan tijdens ondervragingen en werd onderworpen aan foltering en andere mishandeling”, luidt het.

In augustus 2022 werd Vandecasteele overgebracht naar een onbekende plaats van detentie. Zijn gezondheid zou sindsdien aanzienlijk zijn verslechterd. Sinds 15 november 2022 is hij uit protest in hongerstaking.

Zorgwekkende situatie

“De toestand lijkt sterk op een gedwongen verdwijning: de autoriteiten laten de familie niet weten waar hij wordt vastgehouden en hij heeft geen toegang tot een onafhankelijke advocaat van zijn keuze”, zegt Amnesty.

De organisatie roept, in afwachting van zijn vrijlating, de Iraanse autoriteiten op om de omstandigheden waarin hij vast zit, te verbeteren. Zijn gezondheidstoestand, het beperkte contact met zijn familie en de toegang tot zijn rechten zijn voor de internationale organisatie zorgwekkend.

Invloed aanwenden

Amnesty is ook van oordeel dat de Belgische autoriteiten moeten tussenbeide komen. “Wij zijn zeer bezorgd over de situatie van Olivier Vandecasteele, vooral vanwege alarmerende berichten over zijn fysieke en psychische gezondheid”, zegt Philippe Hensmans, directeur van de Franstalige afdeling van Amnesty International in België. “Wij roepen de Belgische autoriteiten op al hun gewicht en invloed ten aanzien van Iran aan te wenden voor een snelle en gunstige oplossing van zijn zaak.”