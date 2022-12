Amnesty International lanceert petitie om Olivier Vandecasteele die in Iran wordt vastgehouden vrij te laten

Amnesty International lanceert een petitie met een oproep om Olivier Vandecasteele vrij te laten. Olivier uit Kortrijk was jarenlang ngo-medewerker in het buitenland. Toen hij in februari terugging naar Iran om papierwerk in orde te brengen, zodat hij in Oostduinkerke kon gaan wonen, werd hij gearresteerd. Na een schijnproces werd hij veroordeeld tot 28 jaar cel, maar de aanklachten blijven onbekend.

Sinds 24 februari zit Olivier Vandecasteele opgesloten in de gevangenis van Téhéran in Iran. Olivier (41) was jarenlang ngo-medewerker in buitenland, onder andere in Iran. In het voorjaar lanceerde de familie van Olivier een petitie #FreeOlivierVandecasteele, waarmee ze steun vroegen voor zijn vrijlating. Die petitie haalde toen bijna 58.000 handtekeningen.

“Olivier gaat er sterk op achteruit, zowel mentaal als fysiek zit hij er na zoveel maanden volledig door”

Ondertussen werd Olivier overgebracht naar een andere gevangenis. “De exacte locatie is onbekend en sindsdien is hij er sterk op achteruitgegaan. Hij zit in volledige isolatie in een keldercel zonder ramen en heeft enorm veel gewicht verloren. De gezondheidsproblemen stapelen zich op. Rond zijn tenen vormen er zich bloedzakken, hij verliest nagels en heeft ook verontrustende tand- en maagproblemen”, vertelt zijn beste vriend Olivier Van Steirtegem.

Petitie Amnesty

Onlangs lanceerde Amnesty International nu een nieuwe petitie voor de vrijlating van Olivier Vandecasteele, die al meer dan 12.000 keer werd ondertekend. Wellicht houdt Iran Olivier vast om de veroordeelde terrorist Assadollah Assadi, die in België in de gevangenis zit, uit te leveren aan hen. Daarom hoopt Amnesty International nu dat het verhaal van Olivier de nodige aandacht krijgt. Onderteken via deze link de petitie.

De Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele werd in Iran veroordeeld tot 28 jaar cel. Hij is slachtoffer van foltering. Het is onbekend waar hij vastzit en waarvan hij beschuldigd wordt. Teken de petitie en eis dat Iran Olivier onmiddellijk vrijlaat!✍️ —” name=”spellmarker1791″ style=”border-bottom-width:2px; border-bottom-style:dotted; border-bottom-color:red”>https://t.co/PPaNSTOq3j”>pic.twitter.com/PPaNSTOq3j— Amnesty International Vlaanderen (@amnestyvl) https://twitter.com/amnestyvl/status/1607655148154675208?ref_src=twsrc%5Etfw”>December 27, 2022