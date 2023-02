Amitable wil mensen via online platform met elkaar verbinden tijdens dagelijks moment van koken en eten op je eentje

Binnen een zestal weken gaat Amitable live. Het concept wil via een toegankelijk en transparant online platform een offline community creëren dat het dagelijks moment van koken en eten op je eentje doorbreekt. “Door mensen samen te brengen die elkaar thuis uitnodigen of op restaurant ontmoeten, wordt dagelijks eten terug een fijn moment van gezellig tafelen met een leuke babbel in een ongedwongen sfeer”, vertelt oprichter Chantal Verniest. 50 procent van alle huishoudens in België zou alleenwonend zijn en meer dan 2 miljoen mensen eten dagelijks alleen. Daar wil Amitable iets aan doen.

“Een tweetal jaar geleden is het idee van Amitable ontstaan. Ik was al enkele jaren alleen en vond het steeds lastiger om ’s avonds bij het thuiskomen nog voor mezelf te koken om vervolgens alleen te eten. Ik nodigde regelmatig vrienden, familie en kennissen uit, maar dat lukte natuurlijk niet altijd voor iedereen. Ik miste het sociale aspect van tafelen. Op een gegeven moment dacht ik er zelfs over na om zomaar iemand op straat aan te spreken en te vragen of ze geen zin hadden om samen met mij te eten. Ik heb het nooit gedaan, maar heb er wel regelmatig aan gedacht.”

Het zaadje was bij Chantal geplant en ze kon het idee niet meer loslaten. “Ik begon mijn research en zocht naar één of meerdere zakenpartners om het idee van Amitable verder uit te werken.” Chantal ontmoette IT’er Bert via een vriendin en een jaar geleden is het duo van start gegaan. Tot op vandaag blijven de vragen en inschrijvingen van enthousiaste mensen en restauranthouders binnenkomen. Momenteel heeft Amitable al La Bohème, Bar Filia, De Wasserette in Nieuwpoort, In D’Halve Maan in Ingooigem en De Hula in Heule ingeschreven. Vanaf 14 februari starten ze met de onboarding.