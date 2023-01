Amina Stubbe was de krak van 2021: “Lizzy is hét lichtpunt van het jaar”

Amina Stubbe (31) was de Krak van Zedelgem van 2021 en blijft moeder van haar sterrenkindje Emmy. Ze hielp in KW het taboe rond stilgeboren kindjes bespreekbaar maken. Op 1 april 2022 verwelkomden Amina en Kasper Declercq dubbel zo trots hun gezond dochtertje Lizzy, een kleine zus voor Emmy.

Kort nadat Emmy na 36 weken zwangerschap overleed, zorgde Amina in KW voor een primeur. In onze krant deed ze opmerkelijk open haar verhaal over het toen niet te vatten verlies. “Ik ben nog steeds trots dat we over ons sterrenkindje Emmy open hebben durven praten vanaf dag één. Het verlies bespreekbaar kunnen maken, gaat zeker de goede richting uit. De goede doelen zoals Boven de Wolken en Berrefonds doen bij meer en meer mensen een belletje rinkelen. Meer steden en gemeenten gaan ook mee in je verhaal met sterrenweides en geboortebomen, en bewustmaking. Door mijn mail naar de gemeente Zedelgem over de Koesterweek van het Berrefonds zal het bestuur zich ook hiervoor inzetten.”

In de Acaciastraat in Veldegem groeide het gezin van Amina en Kasper intussen verder, toen Amina op 1 april 2022 van een gezonde dochter Lizzy beviel. “In het begin deed het vreemd als we zaken uit de kleerkast haalden die we hadden gekocht voor haar zus Emmy, maar ik heb snel de knop omgedraaid. Lizzy is hét lichtpunt van het jaar. Ze wordt verwend voor twee.” Een goede gezondheid is het belangrijkste wat je jezelf en anderen kan wensen, is haar boodschap. “Durf ook te spreken over álle problemen, je weet nooit welke positieve impact het kan hebben op de maatschappij. Mijn verhaal startte met de vraag om de foto van Emmy te publiceren bij de geboortes in plaats van de sterfgevallen.” (HV)

