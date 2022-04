Amerikaanse zeearend gespot in de Westhoek: “Klauwen zo groot als een mensenhand”

Een ontsnapte Amerikaanse zeearend, die sinds begin dit jaar op de dool is in Vlaanderen, vertoeft nu in de Westhoek en lijkt het daar naar z’n zin te hebben. Lokale vogelliefhebbers namen al foto’s en zochten contact met de eigenaar. “Maar voor ons mag deze nieuwe attractie hier nog even blijven, anders moeten we speciaal naar Amerika vliegen om ervan te genieten”, zegt Stijn Gevaert uit Elverdinge.

De opmerkelijke roofvogel ontsnapte in januari tijdens een training in Vlaams-Brabant. Het dier heeft intussen een ‘ronde van Vlaanderen’ afgelegd en verblijft nu in de Westhoek.

“Onderweg let ik altijd op paaltjes om roofvogels te spotten”, vertelt Stijn Gevaert (42) uit Elverdinge. “Op 12 april zag ik plots een heel grote vogel ongelooflijk rustig zitten op een elektriciteitspaal. Mijn fototoestel had ik toen niet bij, heel pijnlijk… Ik kon wel een kleine foto nemen met mijn smartphone. Gele poten, een zwart lijf en een kop die nog niet volledig wit was. Het was vrij duidelijk, maar ik kon het niet geloven, want wie verwacht hier nu een Amerikaanse zeearend?”

Hopelijk laat hij de kippen in de regio met rust

“Volgens de website Waarnemingen.be werd dit prachtig dier al verschillende keren gesignaleerd in de regio. Het is onvoorstelbaar leuk en machtig om te zien. Onze nieuwe inwoner zit hier al even en zit hier goed, denk ik. Ook mijn zoon wil hem heel graag zien, want het is een van zijn favoriete vogels. We reden al meermaals langs plaatsen, waar hij zou kunnen zitten, maar je moet geluk hebben natuurlijk. Wij hopen dat hij niet verder trekt. Ik verspreidde mijn foto’s via sociale media om de eigenaar te vinden. Die is intussen gecontacteerd. De mensen beginnen hier meer in de lucht te turen. Voor ons mag deze nieuwe attractie nog een tijd blijven, anders moeten we speciaal naar Amerika vliegen om ervan te genieten. De eigenaar heeft hem natuurlijk graag terug, want zo’n dure vogel kost enkele duizenden euro.”

Imposante vogel

Ook Guido Quaghebeur uit Poperinge, die voorzitter is van Natuurpunt Poperinge – Vleteren, kon hem spotten. “Na een tip. Hij is al sinds begin dit jaar op de dool door heel Vlaanderen en nu doet hij onze streek aan. De vogel is van nature een viseter, maar hij verblijft hier al een hele week en komt dus aan zijn kostje. Iemand filmde hoe hij een haas ving. Zijn klauwen zijn zo groot als een mensenhand. Met een spanwijdte van ruim twee meter is deze imposante vogel precies een vliegende voordeur. Hopelijk laat hij de kippen in de regio met rust”, aldus Guido Quaghebeur.

Overleven

“De vogel is nog vrij jong. Hij heeft een zender op de rug, maar de batterij is plat, dus de eigenaar moet het doen met waarnemingen van mensen te velde. Zoals ons. Hij is een huisdier, die de vrijheid geproefd heeft en zich nu heel moeilijk laat vangen. Hij zou hier kunnen overleven, maar een partner zal hij niet vinden. Jammer dat zo’n dier gedomesticeerd is. Ik stel me daar vragen bij. Een foto van een vogel in de eigen natuurlijke habitat geeft mij toch meer voldoening.” (TP)