Amerikaanse woestijnbuizerd gevangen in Heuvellandse schuur

Na wekenlange waarnemingen van een ontsnapte Amerikaanse zeearend kreeg de Westhoek er plots nog een valkeniersvogel bij. Het gaat om een Amerikaanse woestijnbuizerd, een roofvogel die net als de zeearend alleen op het Amerikaanse continent voorkomt. In Heuvelland belandde de woestijnbuizerd in een schuur, waar hij met de hulp van heel wat vrijwilligers gevangen werd.

Een Amerikaanse woestijnbuizerd dook enkele dagen geleden op bij Wulvergem, het kleinste dorp van Heuvelland, en vloog een loods binnen, die gelegen is aan de landelijke Vrooilandstraat. “Hij vloog onze hangaar binnen, want overdag staan de poorten open. Het is de eerste keer dat we zoiets meemaken”, zegt Frank Persyn.

Vangnet

De landbouwer nam contact op met Isabel Lemahieu, die afgelopen zondag ter plaatse kwam met medevrijwilliger Wim Vanrobaeys van de West-Vlaamse afdeling van Vogelbescherming Vlaanderen. “We probeerden de roofvogel eerst te lokken op de handschoen, maar na een uur proberen was dat nog steeds niet gelukt.”

Brandweer Westhoek en sanctuary De Zonnegloed in Vleteren werden ingeschakeld. “Mede dankzij het vangnet van De Zonnegloed en de hulp van alle betrokkenen is het uiteindelijk gelukt om de vogel te vangen”, aldus Lemahieu.

Vogelopvangcentrum in Oostende

De woestijnbuizerd was geringd en is wellicht ontsnapt, net als de Amerikaanse zeearend die nog steeds vertoeft in de regio van Ieper, Poperinge en Vleteren.

“Deze roofvogels zijn geen showbeesten, horen niet thuis in gevangenschap en ook niet in onze natuur”, benadrukt Lemahieu, die de woestijnbuizerd overbrengt naar het vogelopvangcentrum in Oostende. “De eigenaar kan zich melden via afdeling.westhoek@vogelbescherming.be.”

De eigenaar van de Amerikaanse zeearend zou wel bekend zijn, maar die roofvogel geniet nog volop van zijn de vrijheid in de Westhoek. (TP)