Amerikaanse tak van familie Verhaeghe bezoekt boerderij van hun stamvader: “In 2023 blijven we een jaar in België”

Schepen Chris Verhaeghe kreeg een paar weken geleden bezoek van de Amerikaanse tak van de familie Verhaeghe. Ze bezochten de boerderij van hun overgrootvader en betovergrootvader Hippoliet, waar de schepen nu nog altijd woont. De Amerikanen waren volgens Chris helemaal overweldigd bij hun bezoek aan het huis van hun stamvader. Achterkleinzoon Paul is van plan om volgend jaar terug te keren en een jaar in ons land te blijven wonen.

“Mijn overgrootvader Hippoliet was in 1840 de eerste Verhaeghe die introk in de boerderij in de Renaat Desmedtstraat”, legt Chris Verhaeghe uit. “Het huis is nooit meer uit handen van de familie Verhaeghe geweest. Ondertussen zijn we al aan de zesde generatie op dezelfde stek toe. Ik woon er, terwijl mijn zoon Eduard er met zijn gezin in een tweede woning een thuis gevonden heeft. Zijn dochter Fleur is meteen de zesde generatie die op de familieboerderij woont. Mijn overgrootvader Hippoliet had zeven kinderen, wat niet evident is als je een kleine boerderij te verdelen hebt. Zoon Camiel trok in 1913 uiteindelijk naar Michigan in de Verenigde Staten, al was er het gerucht dat hij om andere redenen naar daar reisde. Camiel zou tijdens een dispuut op café iemand met een biljartbal geslagen hebben en die zou dat niet overleefd hebben. Of dat gerucht klopt, weet ik niet. Er is in elk geval nooit enig bewijs van gevonden. Camiel kwam in 1922 nog één keer naar België. Nadien verwaterde het contact. Tot Amanda, de achterachterkleindochter van Hippoliet op zoek ging naar haar roots. Ze kwam daarbij in contact met de Hoogleedse Flavie Roquet, die zich verdiept in stamboomonderzoek. Via Flavie kwam Amanda in contact met ons. Haar ouders Paul Verhaeghe en Adrianne Jo Crawford brachten in 2012 een eerste bezoek aan de boerderij van hun overgrootvader. We poseerden toen samen voor de deur van het huis, op dezelfde plaats waar er een foto van het gezin van mijn overgrootvader genomen werd. Dit jaar kwamen naast Paul en Adrianne Jo ook hun kinderen Bradley en Amanda mee naar ons land. Ook nu namen we opnieuw een foto voor de deur van het huis. Onze Amerikaanse familie was overweldigd door het bezoek aan het huis van hun stamvader. Vooral Bradley. Hij zei het fantastisch te vinden dat hij op dezelfde grond liep waar ooit zijn betovergrootvader gelopen had. Ze keken ook hun ogen uit naar het landbouwmateriaal van Hippoliet dat we nog steeds bewaard hebben en naar zijn grafsteen die bij ons ook een plaatsje gekregen heeft. Paul wist me ook te vertellen dat hij nog één Vlaams woord kende van zijn grootvader Camiel. Die noemde hem vaak ‘broekschieter’. Paul wist niet wat dat betekende. Hij moest lachen toen ik hem de betekenis duidelijk maakte.”

Mijn grootvader leerde me één Vlaams woord: ‘broekschieter’

Paling in ’t groen

De Amerikaanse Verhaeghes hadden Brugge als uitvalsbasis gekozen. “Ze waren heel enthousiast over Brugge”, vertelt Chris. “Verder vonden ze ook het eten heel speciaal. Ze wilden per se Vlaamse kost eten en trokken daarvoor zelfs naar het Brugse restaurant ‘De Vlaamsche Pot’, waar enkel Vlaamse kost geserveerd wordt, om paling in ’t groen te eten, een gerecht dat ze in de Verenigde Staten niet kennen. Ze bleken ook verbaasd over de beperkte afstanden hier. Ik had de indruk dat ze Europa toch iets groter ingeschat hadden.”

Huren in Brugge

De Amerikaanse familie Verhaeghe – die ondertussen in North Carolina woont komt in 2023 opnieuw onze contreien opzoeken. “Het is de bedoeling van Paul en zijn echtgenote om hier een jaartje te blijven”, licht Chris toe. “Ze zouden een huis in Brugge willen huren. Rond Kerstmis zouden Paul en Adrienne Jo het gezelschap krijgen van de rest van hun familie, zodat ze samen met de Vlaamse familie Verhaeghe kerstmis zouden kunnen vieren.” (CB)