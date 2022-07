Amerikaanse interesse voor brouwerij Klondiker in Meulebeke

Groot bezoek bij brouwerij Klondiker van Dirk Cnockaert. De Meulebekenaar mocht een groep Amerikanen verwelkomen. “Het was even schrikken toen ik een mail ontving van Bob Williams uit Colorado met de vraag of hij langs mocht komen met enkele Amerikaanse vrienden.”

Met een twintigtal biertjes, een zelfgemaakte picon en een eigen gin op de teller in een tijdspanne van vijf jaar mag Dirk Cnockaert zich een bezige en creatieve brouwersbij noemen. Dat zijn talenten de gemeentelijke grenzen overschrijden, wisten we al lang, maar dat er nu ook interesse komt uit andere continenten is straf bier te noemen.

Maandag 4 juli ontving Dirk bezoek van een Amerikaanse groep biervrienden onder leiding van Bob Williams. Bob organiseert ‘beer and bike trips’ in Duitsland, Portugal en België. Voor het hoger alcoholgehalte fietst hij zelfs doorheen Schotland en Japan. In Fort Collins, een stad aan de voet van Rocky Mountains in Colorado, runt hij het Troubadour Malt House.

Echte ambachtslieden

“Bedoeling hiervan is lokale brouwers en distilleerders in staat te stellen uit te groeien tot echte ambachtslieden die werken met de allerbeste mouten”, aldus Bob. “We beschouwen ons als echte bruggenbouwers tussen producenten en ambachtslieden om tot nieuwe materialen te komen. Wij produceren dus ook mout van de hoogste kwaliteit om op die manier echte ambachtelijke producten te creëren.”

Met zijn fietsgezelschap doorkruist hij nu een stuk Vlaanderen tussen Gent en Brugge. Ze logeren op een boot en dagelijks fietsen ze naar vooral ambachtelijke brouwerijen om er de finesses van onze lokale brouwers te ontdekken. Zijn zes medepassagiers zijn afkomstig uit de staten Ohio, Virginia en Connecticut. “Wat hen zo opvalt, is dat alles zo proper, netjes en vriendelijk is bij ons… een gedachte om op te toosten”, besluit Dirk. (LB)