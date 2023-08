Amerikaan eet 2,3 kilo spaghetti in zeven minuten in Brugge

Een Amerikaan heeft 2,3 kilo spaghetti in zeven minuten en dertien seconden opgevreten bij Mister Spaghetti in Brugge. Een triest record inzake vraatzucht.

Deze ‘indrukwekkende’ prestatie vond plaats in spaghettirestaurant Mister Spaghetti in Brugge. Randy Santel, afkomstig uit Amerika, heeft de The Wall of Fame van het restaurant bereikt door maar liefst 2,3 kilogram spaghetti te verorberen in slechts 7 minuten en 13 seconden. Met deze ongeëvenaarde eetprestatie heeft hij het vorige record, dat op naam stond van Bruno Bodson, verbroken.

Het restaurant staat bekend om zijn XL-challenge, waarbij klanten de uitdaging aangaan om binnen 30 minuten een reuzenspaghetti van 2,3 kilo te verorberen. Wie hierin slaagt, hoeft de spaghetti niet te betalen en krijgt ‘eeuwige roem’.

Professioneel eter

Voor Randy Santel was dit niet zijn eerste geslaagde XL-challenge. In 2016 kwam de ‘professioneel eter’ langs Mister Spaghetti Roeselare en zette het record toen op 8 minuten en 44 seconden. Nadat Bruno dat record versloeg, wilde Randy het record terug op zijn naam. En zo geschiedde…

Mister Spaghetti nodigt alle eetliefhebbers uit om langs te komen en deel te nemen aan de XL-challenge, waar het restaurant met ‘trots’ haar gerechten aanbiedt. Smakelijk! We konden niet achterhalen of je al dan niet zelf je kotszakje dient mee te brengen.