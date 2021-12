Amedeo Durnez: van beloftevol snookerspeler tot auteur eigen boek: “Draad enigszins weer opgepikt”

Vijf jaar geleden stond de toen 16-jarige Amedeo Durnez als beloftevol snookerspeler in onze eindejaarsreeks De Sterren van Morgen. De nu 21-jarige De Pannenaar probeerde prof te worden, maar slaagde daar niet in. Toch blikt hij met een positief gevoel op de voorbije vijf jaar terug.

“Ja, ik herinner me het interview van vijf jaar geleden in Deleye in Brugge nog”, knikt Amedeo Durnez. “Toen ik in die periode nieuwe mensen leerde kennen, kreeg ik af en toe de opmerking dat ze me precies al eens eerder hadden gezien. Meestal was dit door het artikel van toen. Vandaag, vijf jaar later, is mijn leven veel veranderd. Ik heb al een tijdje een vriendin, studeer maatschappelijk werk in Brugge en heb mezelf beter leren kennen. Nu weet ik precies wat ik wil.”

Amedeo werd vijf jaar geleden aanzien als een toptalent in snooker en had de ambitie om prof te worden. “Maar die grote ambities heb ik jammer genoeg niet waar kunnen maken. Ik sluit echter niet uit dat dit in de toekomst nog kan gebeuren. Tot twee jaar geleden probeerde ik om prof te worden, maar ik kon niet omgaan met de druk die daarmee gepaard ging. De fun was weg, waardoor ik besliste om mijn cue aan de haak te hangen.”

Nieuwe passies

“Momenteel heb ik de draad wel enigszins weer opgepakt. Ik speel nog competitie voor Snookerpalace 7 in de ere-afdeling en ik plan op korte termijn een nieuwe start met een frisse mindset. Graag zou ik de afgelopen twee jaar op snookervlak vergeten en eerder gebruiken als een kracht en motivatie om het in de toekomst beter te doen. Ik ben en blijf iedereen die me tijdens mijn ‘eerste’ snookerperiode gesteund en begeleid heeft, bijzonder dankbaar”, aldus de 21-jarige De Pannenaar, die op kot zit in Brugge.

Amedeo volgt wel nog steeds de prestaties van Luca Brecel, die ons land op de snookerkaart heeft zet. “Ik heb Luca al een paar gesproken, maar heb geen persoonlijke band met hem. Ik hoop dat de manier waarop hij nu presteert voor een boost kan zorgen in het Belgische snooker en de jeugd warm wordt gemaakt om snooker te proberen. Momenteel zit er immers niet zo veel talentvolle jeugd in de wachtkamer.”

In 2016 maakte Amedeo Durnez deel uit van onze lichting Sterren van Morgen.

Onze ex-Ster van Morgen ontdekte de voorbije vijf jaar ook een aantal nieuwe passies. “Tennis is iets waar ik me in kan uitleven. Ook pool ik soms nog eens competitief, maar mijn vriendin en familie komen altijd op de eerste plaats, dus heel veel tornooien speel ik niet.”

Eerste boek

Verder is Amedeo bezig met het uitgeven van zijn eerste boek. “Daar ben ik heel trots op”, glimlacht hij. “Al van kindsbeen af schrijf ik verhalen, maar nooit met de intentie om die uit te brengen. Yanky is mijn eerste boek en zal in april gepubliceerd worden. Intussen ben ik al bezig aan een tweede boek. Schrijven is een prachtige manier om mijn fantasie en inspiratie de vrije loop te laten.”

Tot slot deelt de student maatschappelijk werk nog wat wijze levenslessen. “Graag zou ik aan iedereen die dit artikel leest, meegeven dat het belangrijk is om je passie te volgen. Uiteindelijk kom je terecht waar je wil. Het is niet omdat ik even met snooker ben gestopt, dat ik het niet verder zal zetten. Alles vergt tijd en ik voel dat de tijd rijp is om er weer aan te beginnen. Niet om hoge toppen te scheren, maar om m’n plezier erin terug te vinden. Het is nooit te laat om je passie te hervatten. Stress en druk kunnen heel lastig zijn om mee om te gaan en kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken. Daarom: relax en geniet van het leven.”

(SB)