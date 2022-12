Ambulanciers Westkust zijn bezorgd nu een ambulance ‘s nachts afgeschaft wordt: “Maar alles wordt bijgestuurd indien nodig”

De ambulanciers in de Westkust zijn bezorgd nu er vanaf januari ’s nachts niet drie maar twee ambulances ter beschikking zullen zijn. Dat besliste Brandweer Westhoek na grondig onderzoek. “Wij vrezen problemen als er minder beschikbaarheid is”, klinkt het. “Maar zover zal het niet komen want de situatie wordt permanent gemonitord en bijgestuurd indien nodig”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

Op dit moment zijn er zowel overdag als ’s nachts vier ambulances beschikbaar in de Westkust (De Panne/Koksijde/Nieuwpoort/Veurne). Eén daarvan is een PIT-ambulance in Veurne, waarin ook een spoedverpleegkundige van het ziekenhuis zit. Die wordt vanaf januari zelf uitgebaat door het AZ West. Brandweer Westhoek besliste nu na grondige analyse dat er vanaf januari ’s nachts een ambulance minder kan ingezet worden. Welke dat wordt, is nog niet vastgelegd. Mogelijk komt er een beurtrol met de verschillende standplaatsen. De beslissing zet kwaad bloed bij de ambulanciers.

“Vrezen drama’s”

“Dit betekent absoluut dat er minder dienstbaarheid komt”, zeggen de ambulanciers. “Want eigenlijk gaat het om een halvering want de PIT-ambulance rukt niet voor alles uit waar een gewone ambulance voor uitrukt. Wij vrezen drama’s als deze beslissing niet teruggedraaid wordt. Concreet: stel dat de ambulance van De Panne weg is voor een reanimatie, en er komt een ongeval met meerdere gewonden binnen in Koksijde. Dan kan enkel onze enige overgebleven ambulance ernaar toe rijden en moet er al een ziekenwagen vanuit Diksmuide of Oostende komen. Waar dan op dat moment geen of minder beschikbaarheid is. Dit komt de aanrijtijden niet ten goede. We vrezen problemen.” De ambulanciers zeggen dat de burgemeesters hun bijtreden en hopen dat de beslissing van de zone teruggedraaid wordt.”

Permanent bijsturen

Brandweer Westhoek begrijpt de zorgen, maar zegt dat die onterecht zijn. “Na een grondige analyse met eigen cijfers en die van de FOD Volksgezondheid blijkt dat de werking in de Westkust ’s nachts geoptimaliseerd kan worden met één ambulance minder”, zegt Kristof Louagie. “Overdag blijft alles bij het oude. En ook in de drukke zomermaanden wordt de standaard ambulanceshift uitgebreid van 7 tot 22 uur. Het aantal interventies na dit uur daalt sterk. De dienstverlening ’s nachts blijft dus evengoed gegarandeerd als overdag. We begrijpen dat dit voor de hulpverlener-ambulanciers in de regio een aanpassing zal zijn. We zullen dan ook de situatie permanent monitoren en tijdig bijsturen waar dit nodig mocht blijken.”

Al 85 ritten voor nieuwe ambulance

Net vandaag werd de nieuwe ambulance van post Nieuwpoort voorgesteld. Het gaat om een MAN met containerbouw, de tweede voor de zone. “De vorige was zes jaar oud en voerde 10.999 interventies uit, goed voor 340.000 kilometer”, weet kapitein Richard Vandenabeele. “Dit zijn cijfers die tellen. De statistieken liegen niet want elk jaar stijgen de ambulanceritten aan de kust. Om een idee te geven: de nieuwe ambulance is sinds 7 december in dienst en voerde in die twee weken al 85 interventies uit, goed voor 2.700 gereden kilometers.” (JH)