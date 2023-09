Ambulancewacht in brandweerkazerne wordt stopgezet: “Hulp blijft verzekerd”

De permanentie van de dienst 100 in de brandweerkazerne van Sint-Eloois-Winkel verdwijnt vanaf oktober. Het gaat om een beslissing van de hulpverleningszone Fluvia waartoe Ledegem behoort. De inwoners moeten zich echter geen zorgen maken. “Is er een oproep voor een levensbedreigende situatie, dan komt de mug van het AZ Delta in Rumbeke, in andere gevallen rukt het paramedische interventieteam (pit) van het ziekenhuis uit of de ambulances van Wevelgem of Menen”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD).

Tijdens de vragenronde op het einde van de gemeenteraad in Ledegem maandagavond vroeg Bart Maertens (CD&V/VD) wat er precies gebeurt met de permanentie van de dienst 100. “De ambulanciers leveren goed werk en er zijn veel oproepen”, aldus Bart.

De burgemeester schetste de lange voorgeschiedenis van de hulpdienst. “Er is een periode geweest dat de ambulancier van wacht de ambulance meenam naar huis en hij werd gekoppeld aan een collega die niet ver van hem woonde”, blikt de burgemeester terug.

Onder druk

“In 2008 kwam er een nieuw systeem voor de oproepen en stond onze dienst 100 onder druk.”

“Bij de brandweer in Moorsele waren er twee ambulanciers die er ’s nachts bleven slapen en die waren dus sneller ter plaatse na een oproep. Daardoor daalde hier het aantal oproepen van jaarlijks tussen de 200 à 250 naar 100 à 150. Er zijn toen heel wat gesprekken geweest, ook met het Rode Kruis van Lendelede. Ik kon bekomen dat onze permanentie zeker bleef tot er een nieuw ziekenhuis kwam.”

“Nu ligt dat dus anders. Het AZ Delta Rumbeke beschikt over een permanente interventiepost met een arts en ambulancier. We hadden met onze ambulance een vrij ruim gebied. Vorig jaar kwamen we uit op 1.400 ritten.”

“De zowat 50 ambulanciers kunnen elders verder hun werk doen. Ze hadden liever de permanentie in Sint-Eloois-Winkel behouden. Ik ook trouwens. Voor ons is het belangrijkste dat onze inwoners de garantie van een snelle interventie hebben.” (EDB)