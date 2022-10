Ambiancemaker Sam Gooris zet Poperings Keikoppencarnaval in

Vzw Keikoppencarnaval trapt het carnavalsseizoen op gang met ‘XI’ in JOC De Kouter in Poperinge. Op vrijdag 11 november halen ze Sam Gooris naar de Hoppestad op het carnavalsjaar in stijl te openen.

Na twee coronajaren konden carnavalisten en sympathisanten in maart eindelijk weer alle remmen losgooien in Poperinge tijdens het Keikoppencarnaval. Dat er nog in een afgeslankt carnavalsweekend moest gevierd worden, lieten ze niet aan hun hart komen. Het Keikoppencarnaval vierde dit jaar zijn 55ste verjaardag. “Op 11 november zetten we het nieuwe carnavalsjaar in met XI. Het cijfer 11 is al jaren bekend als een zottengetal. Dat is later overgenomen door het carnaval en zo wordt overal het carnavalsseizoen afgetrapt op 11/11”, legt Jeroen Horré van het organiserende vzw Keikoppencarnaval uit.

“In JOC De Kouter trappen we het seizoen op gang met een receptie voor de carnavalsverenigingen en aansluitend een fuif die voor iedereen toegankelijk zal zijn. We willen op de fuif een mix aanbieden van ambiance en carnaval, maar we willen ook jongeren aantrekken. Daarom vroegen we aan Sam Gooris om af te zakken naar onze Hoppestad. Sam Gooris is alom bekend voor de ambiance. Met de Alpenzusjes hebben we een topper in het carnavalsmilieu te strikken. Brasbère komen met plezier plaatjes draaien en lokaal talent zijn we niet uit het oog verloren. Met Dizzy Drops staat er Poperings jong talent achter de draaitafel”, zegt Jeroen.

Creatieve talenten

“Ewoud en Tom draaien al negen jaar samen op talloze evenementen in binnen- en buitenland. Steeds komen ze met vernieuwende beats en zoeken ze juist dat tikkeltje extra om jullie te vermaken. Ze werkten al eens hun dj-set uit tijdens de digitale editie van het Keikoppencarnaval. Onze flyers en affiches werden door Kevin Papegaey gecreëerd en David Bamelis houdt onze social media up-to-date met leuke foto’s, video’s en aankondigingen over onze aankomende evenementen. Creatieve talenten uit onze eigen vereniging. Of we talent binnenshuis hebben voor onze cocktailbar? Daar hebben Flügel voor ingeschakeld”, lacht Jeroen. (LBR)

Kaarten zijn enkel aan de deur verkrijgbaar en kosten 5 euro. De deuren van JOC De Kouter openen om 21 uur. Info: Facebookpagina ‘Keikoppencarnaval’.