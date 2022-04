Ambiance troef op tweede S-plus feest

Op 3 april was het opnieuw feesten geblazen bij S-plus Eernegem. In Salons Ter Velde genoten na een overheerlijke brunch, maar liefst 120 aanwezigen van één grote muzikale show. De muziek werd gebracht door Chris Capoen en zijn kompaan en dat er gedanst werd hoeft zeker geen betoog.

Maar voorzitster Grootaerd Annie, had ook gedacht aan een fantastische muzikale show. En daarvoor had ze een beroep gedaan op de West-Vlaamse Mireille De Buyser uit Nieuwpoort, beter bekend als de fantastische zangeres-chansonnière-entertainer en comédienne: Lia Linda, ook wel de Vlaamse Vera Lynn genaamd. Wie in de jaren zestig ooit op cruise is geweest of naar de verscheidene zalen Salamander, zag haar zeker in de show met Stafke Permentier, de bekende Antwerpse komiek, zanger en entertainer; waarmee ze gedurende acht jaar de boer op trok en de stiel leerde. En voor wie er nu nog geen belletje rinkelt, Lia Linda was in de zomermaanden van de jaren ‘70, ook vaak te gast in de Blankenbergse showtempel Het Witte Paard. En dat is verre van alles, want zo kunnen we met haar biografie nog enkele pagina’s vullen.

Verjaardagen

Maar bij S-plus Eernegem is het ook de gewoonte dat ze mensen in de bloemetjes zetten. En dit jaar was dat het geval met de 80-jarigen Angele Deschacht en Maria Pollefeyt, en de 90-jarige Mariette Ingelbrecht. Als koppel kreeg het echtpaar Julien Vandekerckhove-Rachel Bonny heel wat applaus, want zij zijn dit jaar 73 jaar getrouwd. En tot slot werd ook de oudste aanwezige Rachel Bonny met haar 94 lentes, door het bestuur bestaande uit: Grootaaerd Annie (voorzitter), Noël Jonckheere (secretaris) en de vaste medewerkers: René Folens, Christa Termote, Freddy Volcke, Marleen Sinnaeve en Anna Jonckheere, in de bloemetjes gezet. (EV)