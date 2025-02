Amber Aerts (16) is een kattenoppas aan huis: “Elke kat reageert anders”

Al sinds jaar en dag is Amber Aerts (16) uit Beernem een dierenliefhebber. Van konijnen tot een kat sinds vorig jaar, ze geeft ze met plezier heel wat liefde. Sinds kort kan je haar inschakelen als kattenoppas. Zowel mensen die op reis gaan, of baasjes die hun kat liever geen hele dag alleen laten als ze uit werken zijn, kunnen altijd op haar een beroep doen.

Amper zestien jaar oud is ze, maar nu al biedt Amber haar diensten aan als kattenoppas bij de buurtbewoners. “Ik had online gelezen dat er zoiets bestaat als een kattenoppas, en vond meteen dat me dat op het lijf geschreven was. In de voorbije jaren paste ik al op de kat van onze buren als ze op reis gaan. Dat vond ik heel leuk, en daar viel wat meer mee te doen”, vertelt Aerts.

Sinds kort doet ze als vrijwilliger ook middagbezoeken. “Dat houdt in dat ik de katten van mensen die het grootste deel van de dag niet thuis zijn, over de middag even een bezoekje breng. Ik knuffel met hen, speel er een beetje mee en kijk natuurlijk ook of ze voldoende eten en drinken hebben. Zo ga ik elke middag op pad”, zegt ze.

Mezenbollen en foto’s

Voor de buren van Amber was dat alvast serieuze meevaller.

“Zo is er een gezin hier ietsje verderop dat niet lang geleden een kindje kreeg. Door de pasgeboren baby en hun jobs hebben ze weinig tijd om hun kat extra in de watten te leggen, maar die taak neem ik graag van hen over. Ook bij andere gezinnen merk je dat de katten het erg leuk vinden dat ze eens extra worden verzorgd. Veel dieren komen spontaan naar beneden als ik de deur open.”

Naast haar activiteiten als kattenoppas maakt Aerts ook mezenbollen voor de vogels en neemt ze natuurfoto’s. Ze wil dan ook later graag iets met natuur en dieren doen.

Vertrouwde omgeving

“Ik haal veel rust en voldoening uit dieren en de natuur. Het is bovendien heel leuk om het karakter van elke kat te zien. Elk dier is anders en je leert hen snel begrijpen. Het is veel leuker voor hen als iemand hen thuis in de vertrouwde omgeving in de watten komt leggen, dan dat ze naar een kattenhotel worden gestuurd.”

Je kan Amber bereiken via haar Facebookpagina Amber Aerts (Kattenoppas Amber).