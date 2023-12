Ambassador Club steunt projecten tegen kinderarmoede: 8.000 euro voor goede doelen

Ambassador Club Zwevegem schenkt 4.000 euro aan zowel Ons Boetiekske als aan de Pamperbank. Daarmee steunen ze twee waardevolle projecten tegen kinderarmoede in Zwevegem.

“Wij zien onszelf meer als een vriendenclub dan een serviceclub. Door vriendschap bevorderen we de omgang met elkaar. Ik kijk telkens uit naar onze maandelijkse vergadering”, liet Guy Vanhoutteghem optekenen. “De Ambassador Club heeft tot doel bij zijn leden belangrijke menselijke waarden te bevorderen. Verantwoordelijkheid, vrijheid, menselijkheid in het dagelijks leven, eerlijkheid, verdraagzaamheid en hulpvaardigheid vormen het uitgangspunt.”

Ambassador Zwevegem kwam tot stand op 23 november 1984 als zesde club in België. Nu zijn er in ons land 37 clubs met in totaal 550 leden. Elke twee jaar organiseert de Zwevegemse Ambassador Club een activiteit waarvan de opbrengst naar goede doelen gaat. Dit jaar was dit de avant-première van de film Het Smelt van Veerle Baetens op zondag 15 oktober in Kinepolis Kortrijk. De vertoning bracht, mede door sponsoring, maar liefst 8.000 euro op, die men nu aan het goede doel schenkt.

Kleding en luiers

Zowel Ons Boetiekske als de Pamperbank mochten 4.000 euro in ontvangst nemen. “Wij zijn heel blij met deze formidabele gift”, zei Mia Dierick van Ons Boetiekske. “We bieden gratis kleding aan voor kinderen tot 16 jaar. Bij ons kunnen alle gezinnen terecht die doorverwezen zijn door het OCMW, Kind en Gezin of vzw Jongerenzorg. We doen vooral beroep op giften en kunnen rekenen op de steun van vrijwilligers”, klonk het.

Sofie Loncke van de Pamperbank was ook in haar nopjes. “De aankoop van luiers neemt een serieuze hap uit het budget. Daarom zamelen we met de Pamperbank luiers in die we sorteren per maat en in pakketjes verkopen voor 1 euro. Bij ons kunnen gezinnen terecht die doorverwezen zijn door het OCMW, Kind en Gezin of WegWijs.”

Zowel Ons Boetiekske als de Pamperbank hebben onderdak in Huis van het Kind op het Toyeplein in Zwevegem. (Geert Vanhessche)