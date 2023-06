Ambassadeur van Lost & Co Peter Callewaert ontwierp pin ‘Rouwend hart’: “Je mag je verdriet tonen”

Peter Callewaert heeft een pin ‘Rouwend hart’ ontworpen. Een ‘juweel’ dat de mensen kunnen dragen om subtiel duidelijk te maken dat ze in een rouwproces zitten. De opbrengst van de button gaat naar Lost & Co, waarvan Peter ambassadeur is. Met de slogan ‘Geef verlies een gouden randje’ levert deze organisatie puik werk op het vlak van rouwbegeleiding en verliesverwerking.

Peter Callewaert is als vrijwilliger heel actief in rouwverwerking. “In onze westerse samenleving wordt vaak te weinig aandacht gegeven aan rouw. Negeren lost niets op. Gun het rouwproces tijd en aandacht”, klinkt het overtuigd bij Peter, vader van drie kinderen (Sam, Fien en Lotte) die samen met zijn echtgenote Karla De Cooman in de Oude Vichtestraat woont in de Belgiek. Hij schreef enkele jaren geleden een kortverhaal ‘Op hoop van zegen’, ten voordele van de organisatie Beyond The Spoken, die met ‘Zon Dag Kind’ een afscheidsritueel ontwikkelde voor kinderen die midden in een rouw- of verwerkingsproces zitten. Peter is ook ambassadeur voor West-Vlaanderen van Lost & Co, een project dat verliesverhalen zichtbaar en bespreekbaar maakt.

“Verlies hoort bij het leven. Iemand verliezen, of je eigen gezondheid (fysiek of mentaal) kwijt raken: het overkomt uiteindelijk iedereen”, start Peter zijn verhaal. “Toch is er voor gebroken of verloren gevoelens weinig plaats in het gewone leven van elke dag. Lost & Co steekt verlies niet weg maar geeft het ‘een gouden randje’. De organisatie waarvan ik West-Vlaams ambassadeur ben, ondersteunt mensen om eigen manieren te vinden om met verlies om te gaan en er kracht uit te halen. Lost & Co laat rouw en verlies niet louter aan professionals over maar brengt het terug naar het hart van de maatschappij, waar burgers voor elkaar zorgen. Zo bouwt men aan een meer verlieskundige samenleving, waarin elk verlies erkenning krijgt en bespreekbaar is.”

Subtiel

“De idee om met een pin of speld voor de dag te komen, was er al een tijdje. De puzzelstukjes vielen onlangs helemaal ineen en ‘Rouwend hart’ was een feit… Ik heb een rouwend hart ontworpen om subtiel duidelijk te maken waarom een naaste of collega stiller is dan anders. De persoon die de pint draagt, geeft daarmee zonder woorden aan dat hij of zij in een rouwproces zit. Die persoon doet daarmee misschien de suggestie om hierover een gesprek te willen aangaan of nodig te hebben.”

“Je mag je rouwend hart tonen. En dan zal je hart een tijdje anders kleuren: zwart, wit en goud”. © gf

“Je mag je verdriet tonen. Je mag je rouwend hart tonen. En dan zal je hart een tijdje anders kleuren: zwart, wit en goud. De zwarte traan staat voor die ene seconde dat het verdriet toeslaat. Altijd rauw, onfair en hard. Het is de seconde die ik mij levenslang herinner en altijd zal weten waar ik op dat moment was. De zwarte traan heeft een gouden venstertje. Het licht dringt weer tot je door. En zo krijgen tranen een eerste gouden randje. De gouden randjes omarmen zowel het zwart als het wit, de hoop, die zichtbaar veel groter is.”

Herinneringen

“In dit juweel zitten pijnlijke herinneringen aan verschillende zwarte secondes vervat, maar nog meer mooie herinneringen aan bijzondere ontmoetingen en zacht-sterke momenten die mijn leven daarna weer goud kleurden. Dit hart zal ik in mijn dagelijks leven zichtbaar dragen wanneer ik rouw. Tegelijk wil ik iedereen uitnodigen om dit rouwjuweel ook te dragen en elk in zijn omgeving verliesgesprekken aan te gaan. En zo er als rouwende ook zelf om te vragen. Om daarna opgelucht, verlicht – het Franse soulagé is daar zo’n mooi woord voor – samen weer verder te kunnen.”

“De zwarte traan staat voor die ene seconde dat het verdriet toeslaat”

“Zoals het vroeger ruim ingeburgerd was om bij rouw in het zwart gekleed te gaan of een rouwband te dragen,is het mijn droom dat deze pin ook heel breed gekend mag zijn in de maatschappij. De droom kent alvast een realistische start, want mensen vragen er mij en gaan er in hun eigen omgeving mee aan de slag”, rondt Peter Callewaert af.

De pin ‘Rouwend hart’ werd geproduceerd door Barobelbut (Heule), is verkrijgbaar met een magneet- of speldslot, kost 8 euro en is te koop bij Peter Callewaert, peter.callewaert@skynet.be. De opbrengst gaat naar de werking van Lost & Co.