Ambachtenmarkt op feestplein van OC ’t Kasteeltje

Zandvoordenaar Eddy Morel diende vorig jaar een voorstel in voor een marktdag in het kader van Wijkprikkels Zandvoorde. Dat werd niet meteen aanvaard. Samen met Xavier Catrysse, gekend van Brewery de Zwoane, diende hij een nieuw voorstel in voor de organisatie van een ambachtenmarkt op 9 september. Dat is ook de datum van de vroegere Zandvoordedrieschofkermis en zo hadden ze meteen een naam voor het unieke evenement.

“Alle Zandvoordse handelaars, verenigingen en hobbykunstenaars kunnen deelnemen”, vertelt Eddy. “Als het weer het toelaat, zal het evenement vooral buiten plaats vinden, op het feestplein naast OC ’t Kasteeltje. Er zijn nu al meer dan 25 deelnemers ingeschreven met een gevarieerd aanbod. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis grime en glittertattoos door Sara Desanghere. Er staan ook gratis workshops op het programma: yoga (11 tot 11.30 uur), pilates (13 tot 13.30 uur) en fit & fun (14 tot 14.30 uur). De Zandvoordse accordeonist Kurt Doornaert, zanger Hubert Seynaeve en de Red River Dixie Band met Zandvoordenaaar Marcel Rotsaert zorgen voor de muzikale omlijsting.” Schepen Maxim Donck is blij met het initiatief: “Wij steunen elk evenement dat leven in de brouwerij brengt in de verschillende wijken. Dit kan uitgroeien tot een mooi jaarlijks evenement.”

Drieschofkermis

De datum verwijst naar de Drieschofkermis: boeren en knechten vierden het binnenhalen van de oogst. Ze gingen eerst naar de mis zodat slechts 3 schoven konden gewerkt worden, vandaar de naam. Niet alleen de boeren vierden, ook de pannenfabriek draaide die dag op halve kracht zodat de werklieden konden meefeesten. Her en der zag je een bezem uit de ramen steken, het symbool dat de bazen die dag niets te zeggen hadden. In Estaminet Hubert kon men dansen. Tussen beide oorlogen werden daar ook volksspelen georganiseerd en waren er zelfs wielerwedstrijden in het dorp. (FRO)