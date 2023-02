Ambachtelijk streekproducten op basis van hopscheuten dankzij Houblonesse: “Harde deel van hopscheuten krijgt nieuwe bestemming”

Elf Poperingse restaurants nemen deel aan Maand van de Hopscheuten. Hoptelers Benedikte Coutigny en Wout Desmyter van hopboerderij ’t Hoppecruyt leveren het witte goud aan ijs- en eethuis Goeste op de Grote Markt. Bij Sowepo brengen ze de karakteristieken van de hopscheuten samen onder de naam Houblonesse.

Sowepo is een maatwerkbedrijf uit Poperinge en heeft een erkenning om 90 personen in te schakelen in tewerkstelling op hun maat. “Dit doen we in diverse sectoren zoals (elektro)montage en assemblage. Houblonesse is een buitenbeentje in het rijtje van standaardactiviteiten”, zegt Pascal Pauwelyn van Houblonesse. “De financiële crisis van 2008 hebben we omgebogen in het voordeel van onze tewerkstelling. We startten onze zoektocht naar een nieuw product dat ons zou toelaten onze mensen te activeren. Een product ook dat het gastronomische erfgoed van onze Poperingse regio eer aandoet. Het smakelijke resultaat van die samenwerking is Houblonesse geworden: een ambachtelijk streekproductengamma op basis van hopscheuten. De productieketen is volledig in handen van onze maatwerkers.”

Vezelachtige gedeelte

“Een product dat voorheen weggegooid werd – het harde, vezelachtige gedeelte van de hopscheuten – kreeg een nieuwe bestemming en werd voortaan gebruikt als grondstof voor de kwalitatieve producten van Houblonesse. In deze periode van het jaar gaan onze medewerkers letterlijk het veld op om hopscheuten te rapen. Hiervoor werken we nauw samen met hopboeren uit de regio van Poperinge. Daarna verwerken we deze kostbare grondstoffen in onze eigen bedrijfskeukens om onze sterke dranken en confiserie te produceren. Dat hopscheuten aan de basis liggen van onze unieke streekproducten staat buiten kijf. Voor de medewerkers van Sowepo zijn hopscheuten extra bijzonder, omdat ze tewerkstelling en circulaire economie genereren. Onze Houblonesse hopscheutenjenever is sinds 2022 ‘World’s Best Genever’. Eerder in 2021 en 2022 werd hij maar liefst twee maal gekroond tot ‘Best Belgian Genever’. Door de jaren heen hebben we vijf ultieme erkenningen verzameld met deze jenever waarmee we Sowepo, Houblonesse én Poperinge op de kaart zet van de internationale drankenwereld. We hebben ook onze Joie tot Jenever en enkele kant-en-klare sterke koffies, dat omvat zowat ons assortiment sterke dranken. Dit unieke aanbod vullen we aan met zoetigheden, zoals een ambachtelijke advocaat en confiserie.”