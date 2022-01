Ambacht Maldegem schrijft weer pareltje van een jaarboek

Het 27ste jaarboek van heemkundige vereniging het Ambacht Maldegem is een feit. Op zaterdag 29 januari tussen 14 en 17 uur kunnen voorintekenaars en andere liefhebbers van goed beschreven lokale geschiedenis hun exemplaar afhalen in dienstencentrum Oud Sint-Jozef in de Mevrouw Courtmanslaan.

Een van de bijdragen die meteen in het oog springt, is die van voorzitter Marc Martens, die onder de titel ‘Een triomfboog voor Napoleon’ een mooi stuk schreef over de passage van Napoleon in Maldegem. “Om kennis te maken met de nieuwe onderdanen en landgenoten en hen te overtuigen van zijn goede intenties, ondernam Eerste Consul Bonaparte in de zomer van 1803 een reis door de enkele jaren eerder door Frankrijk geannexeerde noordelijke departementen”, vertelt Marc Martens. “Bij de tocht van Brugge naar Gent op 14 juli passeerde de karavaan Maldegem, waar ter hoogte van het ‘stadhuis’ een triomfboog was opgericht.”

“In Maldegem werd dus heel veel moeite gedaan om Napoleon te verwelkomen, hoewel het niet eens zeker is of hij bij zijn passage door onze gemeente uit zijn koets is gekomen.”

Een andere leuke bijdrage in het jaarboek is die van Hugo Notteboom, die een stuk schreef over de geschiedenis van de Maldegemse herbergen. In de 19de eeuw is er in ons land één herberg op 35 inwoners. Maldegem doet niet onder: in elke straat zijn er wel enkele herbergen te vinden, zelfs in de meest afgelegen wijken kan men zijn dorst lessen.

In zijn bijdrage gaat Hugo Notteboom dieper in op de geschiedenis van de Maldegemse herbergen. Zowel hun ontstaan, hun bloei als verval komen aan bod.

D’Euzdre Veuze

Ook de 55ste verjaardag van carnavalsvereniging d’Euzdre Veuze kreeg in het jaarboek een plaatsje. In zijn bijdrage heeft Jan Taeldeman het over de groei en bloei van de vereniging en haar Raad van Elf. “Carnaval betekent altijd een beetje buiten de lijntjes kleuren”, klinkt het. “Daarom viert de Maldegemse carnavalsvereniging d’Euzdre Veuze niet haar 50-jarige, maar haar 55-jarige bestaan, wat logisch is, gezien voor carnavalisten het getal 11 van bijzondere betekenis is.” (MIWI)

Het jaarboek kan op zaterdagnamiddag 29 januari afgehaald worden in Oud Sint-Jozef en op maandag 31 januari van 10 tot 12.30 uur en van 15 tot 18 uur in de bibliotheek.