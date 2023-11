Amaris (17) lanceert eigen bier voor De Warmste Week

De 17-jarige Amaris, dochter van voormalige Damse Brouwer Kurt De Fauw, liet een biertje brouwen ten voordele van De Warmste Week. “Mijn papa, die vorig jaar samen met zijn vennoot Dieter Mestdagh de brouwerij verkocht, vond het wel leuk om voor het goede doel nog één keer te brouwen.”

Ook dit jaar weer zorgt de solidariteitscampagne De Warmste Week voor heel wat creatieve, mooie acties. In de Brugse regio gebeurt dat wellicht nog des te meer, gezien Studio Brussel in de eindejaarsperiode neerstrijkt op ‘t Zand. Ook de 17-jarige Amaris De Fauw, laatstejaarsstudent aan het Onze-Lieve-Vrouwcollege in Assebroek (OLVA), laat zich niet onbetuigd. Amaris is de dochter van Kurt De Fauw, de man die jarenlang samen met vennoot Dieter Mestdagh als de Damse Brouwers het Damme Bier op de markt bracht. Door hun drukke hoofdberoep, respectievelijk kinesist en boekhouder, besloten Kurt en Dieter vorig jaar hun brouwerij/bierfirma te verkopen.

Sans Soucis

“Vanuit de school werd een mailtje rondgestuurd naar de leerlingen met vraag naar ideetjes voor De Warmste Week. Ik sprak erover met mijn papa en we kwamen eigenlijk samen op het idee. Hij vond het wel leuk om nog één keer te brouwen, voor het goede doel”, zegt Amaris, die Economie Moderne Talen studeert en later graag in een sociale richting zou verdergaan. “Op school vonden ze het ook meteen een leuk idee. Ik koos de naam Sans Soucis (zonder zorgen, red.) voor het biertje omdat het thema van De Warmste Week dit jaar immers opgroeien zonder zorgen is. En ik ontwikkelde ook zelf het ontwerp van het etiket, met als logo de vlam van De Warmste Week, waar de school OLVA als kloppend hart in staat.”

Helder blond bier

Sans Soucis is een helder blond bier met een eerder licht alcoholpercentage van 5,5 graden, uiteraard ambachtelijk gebrouwen. Het wordt per sixpack verkocht aan de prijs van 13 euro. “Het is inmiddels al erg vaak besteld”, glundert Amaris.

“De sixpacks kunnen opgehaald worden in de centrale hal van de school op woensdag 29 november tussen 12 en 13 uur of op vrijdag 1 december tussen 16 en 17.30 uur. Als je vier of meer sixpacks bestelt, leveren we die graag aan huis.”