Amandine heropent dit voorjaar

Het stadsbestuur keurde de vernieuwing van het museum van de Amandine goed. Er wordt 239.000 euro geïnvesteerd. “Na de werken aan de buitenschil wordt nu het onthaal en het museum vernieuwd. De Amandine heropent in het voorjaar”, zo kondigde burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) aan.

De Amandine (O.129) kwam in de vaart in 1962 en voer tot 1995 op IJsland. Het 36 meter lange schip werd gered van de sloop en in 2000 in een kuip op het droge gelegd. Op de Visserskaai ter hoogte van het station was het schip één van de maritieme attracties, want in het schip en de kuip werd de geschiedenis van de IJslandvaart verteld. Het schip werd beheerd door de stad en kwam recent onder de hoede van de Mercator en Toerisme Oostende. Er werd de voorbije decennia niet veel meer geïnvesteerd in de Amandine. Toerisme Oostende en de stad pakten wel uit met een plan voor een opwaardering van de site. Vorig jaar werd de romp hersteld/geschilderd en kort nadien sloot het museumschip. Het was enkel nog te bezoeken onder begeleiding van een gids.

Actueler museum

Burgemeester Bart Tommelein : “Na de buitenschil wordt nu het onthaal vernieuwd en het museumgedeelte in orde gebracht. In eerste instantie wordt de scenografische wand en onthaalbalie afgebroken. Er komt een nieuwe onthaalbalie met drie schermen die informatie geven over wat er in Oostende te beleven valt rond de visserij. Op de benedenverdieping komt een nieuwe interactieve wand van 28 meter.” Oostende laat zich voor de invulling bijstaan door Ineke Steevens, directeur van het Nationaal Visserijmuseum, die ook al publiceerde over de (IJsland)visserij. Ze zal bijdragen aan de informatieve ruimte die de geschiedenis en toekomst van de visserij in beeld zal brengen.

Open in voorjaar

Oostende zal samenwerken met Buro M en de gespecialiseerde bedrijven Ocular uit Zwezvezele en Helix Art & Technisch uit Sint-Niklaas. De totale kosten van de het meubilair, elektriciteitswerken, schilderwerken en multimedia-installaties bedragen 239.000 euro. Er is ook een Europese subsidie voorzien. Burgemeester Bart Tommelein : “In het voorjaar zal het museumschip opnieuw opengesteld worden voor het publiek.”