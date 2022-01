Alycia (14) beleefde kerstvakantie met haar biologische vader uit Florida

Alycia Schoutteten maakte tijdens de kerstvakantie een vreugdesprongetje. Na een lange periode van drie jaar wachten kon ze eindelijk haar biologische papa Gary Pickett ontmoeten. Corona trok eerder een streep door hun ontmoetingen.

Alycia (14) woont in Zwevezele met haar ouders Bjorn Schoutteten en Daisy Verbergt en haar twee broers. Ze vertoeft er in een warm nest dat samen leuke dingen doet en plezier maakt. Mama Daisy kende 14 jaar geleden een buitenechtelijke relatie met Gary Pickett uit Florida, de biologische vader van Alycia. Binnen het gezin werd dit een openlijk verhaal en het gezin reist af en toe naar Florida en papa Gary komt af en toe naar Zwevezele. “Mijn mama is altijd heel eerlijk geweest en ze vertelde mij op jonge leeftijd dat Bjorn niet mijn echte vader is”, vertelt Alycia. “Het leuke is dat ik mijn biologische vader dan ook echt ken en kan ontmoeten. Ik geniet van onze bijeenkomsten en dat leidt tot dankbaarheid met veel liefde.”

Passioneel weerzien

Gary Pickett is een Amerikaans beroepsmilitair en ook hij is heel tevreden dat hij zijn dochter op een vredevolle manier kan ontmoeten. Het gemis is soms groot. “I miss my daughter very much, but now I’m happy”, weet Gary. “Er waren reisplannen gemaakt om eind het jaar 2020 op reis te gaan naar Florida, maar corona zorgde ervoor dat alles geannuleerd werd. Het werd een kerst- en eindejaarsfeestje bij ons thuis in onze eigen bubbel. Het gemis met mijn biologische papa was toen heel groot. Er ontbrak een deel van ons gezin, ook al klinkt dit misschien niet zo evident. Toch is het zo, Gary hoort bij ons gezin. Gelukkig was Gary dit jaar wel bij ons aanwezig. Het weerzien was passioneel en deze kerstvakantie kon niet meer stuk. We deden al heel wat leuke dingen samen, zoals gaan schaatsen, koekjes bakken, gaan schoppen en gewoon samen vertoeven. Op dinsdag 4 januari vertrok Gary terug naar zijn thuis- en werkbasis in Florida.”

Moderne dans

Alycia volgt les aan het KSO (Kunst Secundair Onderwijs) in het MSKA in Roeselare, waar ze de opleiding moderne dans volgt. Ze hoopt om ooit op dansstage te kunnen gaan naar Los Angeles om er te dansen in het bijzijn van haar biologische papa. “Het artistiek karakter zit sterk in mij en mijn dansopleiding is dan ook aan mij besteed”, verduidelijkt Alycia. “Via de opleiding proef ik van verschillende stijlen, ook de hedendaagse dans. De missie van de school is om leerlingen klaar te stomen tot een professionele danser. Bij de gewone schooldagen horen ook stages, maar door de coronapandemie kon dit niet doorgaan.”

“Steve Burggraeve is coördinator binnen de school richting dans en organiseert de dansstages. Hij maakte een selectie en de beste dansers mogen op stage naar Los Angeles. Ik hoor daar bij en ik hoop echt dat dit ooit nog kan doorgaan. Het zou prachtig zijn, mocht mijn biologische papa mijn danstalent live kunnen ontdekken tijdens de stage. We blijven hoopvol uitkijken naar een veelbelovende toekomst.”