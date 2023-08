Alweer meer dan 1.200 bezwaarschriften tegen tweede aanvraag Vredesmolens regio Ieper

Het Buurtplatform dat actie voert tegen de inplanting van windturbines rond de woonzones van Ieper-Brielen haalde meer dan 1.200 bezwaarschriften op tegen de komst van de turbines.

“Het is opnieuw een duidelijk signaal en een bevestiging dat dergelijke inplanting niet kan”, aldus de actievoerders. Het bedrijf Luminus diende in juli een nieuwe vergunningsaanvraag in om drie windturbines te plaatsen in Ieper, meer bepaald in de deelgemeenten Brielen en Vlamertinge. “Deze windturbines die Luminus ‘Vredesmolens’ noemt, zullen een tiphoogte hebben van 230 meter”, aldus Marc Poissonnier het buurtplatform Ieper Brielen.

“Voor zover bekend staan deze nog nergens opgesteld in België. De mastodonten worden voorzien op amper 250 meter van de woonzones langs de noordkant van Ieper en dicht bij het geplande scholencomplex waar meer dan 2.400 leerlingen en hun leerkrachten zullen huizen.”

Tweede aanvraag

Het is de tweede keer dat Luminus een vergunningsaanvraag indient. In december vorig jaar hoopte het bedrijf op een vergunning voor vier windturbines van 200 meter hoog. De stad Ieper adviseerde daartegen negatief, terwijl het buurtplatform meer dan 1.200 bezwaarschriften verzamelde.

“Het indienen van de nieuwe aanvraag gebeurde in volle vakantieperiode, het openbaar onderzoek liep van 30 juli tot 28 augustus. Ondanks deze moeilijke omstandigheden verzamelden we opnieuw 1.259 bezwaarschriften. De mensen hebben hun bezwaarschrift heel bewust ingevuld, sommigen erg kwaad omwille van zoveel arrogantie bij deze nieuwe aanvraag”, aldus de actiegroep.

Beschermen

Het Buurtplatform en de bewoners zeggen niet gekant te zijn tegen windenergie. “Integendeel, we willen het grote draagvlak van windenergie beschermen”, klinkt het. “Dat draagvlak en het imago van windenergie wordt immers danig geschaad door dergelijke inplanting van reuzeturbines dichtbij de woonwijken. Er zijn alternatieven op de industrieterreinen en in het algemeen horen dergelijke windturbines eerder thuis in havengebieden of op zee.”