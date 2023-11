Alveringemse burgemeester vraagt federale ministers ‘duwtje aan de kar’: “Dit is een momentum, het is nu of nooit”

De Alveringemse burgemeester Liefooghe heeft tijdens een vergadering vanmiddag met onder meer premier Decroo en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden aan beide excellenties gevraagd om geld vrij te maken voor de aanleg van de minidijk die Stavele in de toekomst moet beveiligen tegen wateroverlast.

Deze middag waren premier Alexander Decroo en binnenlandminister Annelies Verlinden naar Poperinge afgezakt voor een kort overleg met onder meer de provinciegouverneur, lokale brandweer, politie, Zuidijzerpolder en de burgemeesters van Diksmuide, Poperinge, Lo-Reninge en Alveringem.

Burgemeester Liefooghe – die in al zijn interviews van de voorbije week de bevoegde ministers in de Vlaamse regering opriep om geld vrij te maken om de dijk rond Stavele te helpen bekostigen – stelde zijn vraag meteen ook aan beide excellenties van de federale regering: “Wij hebben een dossier klaar om Stavele door middel van een nieuw aan te leggen dijk rond het dorp te beveiligen tegen toekomstige waterellende”, sprak Gerard Liefooghe.

“Het is de enige mogelijke structurele oplossing en het dossier is klaar om in aanbesteding te gaan. Eén probleem: de raming bedraagt nu al 3,5 miljoen euro, een bedrag dat Alveringem als kleine gemeente onmogelijk zelf kan betalen. Ik kijk dus ook naar jullie, ministers, om een duwtje aan de kar te geven. Want het kan toch niet zijn dat onze hulpverleningszone om de twee jaar of meer, weken gegijzeld wordt door wateroverlast als er een structurele oplossing bestaat”, sprak Liefooghe. We zagen beide ministers aandachtig luisteren naar Liefooghe zijn betoog. De vraag lijkt dus aangekomen.

Subsidies

De gemeente Alveringem probeert langs alle kanten aan subsidies te geraken. Bij het kabinet van bevoegd minister Demir is dat nog niet gelukt. Alle subsidiedossiers van het Kabinet Demir waren – tot op heden – dossiers die ruimte voor water subsidiëren, maar het dossier ter bescherming van een ganse dorpskern past volgens burgemeester Liefooghe nooit in haar plannen. We horen vandaag wel dat minister Demir van plan zou zijn om morgen of overmorgen naar Stavele af te zakken. Een bewijs dat ze het probleem in de verre Westhoek toch ernstig neemt. Verder is er ook een interregionaal subsidiedossier in opmaak met partners aan de Franse kant van de grens. Alveringem verwacht pas tegen eind ’24, begin ’25 te weten of van die kant er financiële steun van de boom zal vallen, maar burgemeester Liefooghe zegt dat hij er vandaag zeker nog niet durft op hopen.

Momentum

Gerard Liefooghe ziet één positief aspect aan de huidige wateroverlast: “Ik zie een momentum. Je moet het ijzer smeden terwijl het heet is. Er is veel belangstelling, ook van de hogere overheid voor deze wateroverlast. We moeten van dit moment gebruik maken om hen te overtuigen dat over de brug komen met middelen nuttig besteed geld is!”

Nick Albrecht woont in de Krombekestraat pal naast de Boeltjesbeek. “Gisterenavond begon het water in de Krombekestraat te lopen.” © Anne Bovyn Anne Bovyn

Situatie in Stavele

Ondertussen is sinds gisterenavond – voor het eerst – het water ook in de straten van de dorpskern van Stavele binnen gelopen.

Nick Albrecht (29) woont pal naast de Boeltjesbeek in de Krombekestraat. Het water staat momenteel nog anderhalve meter van zijn garagepoort verwijderd en die is gebarricadeerd met zandzakjes. De voordeur is niet bedreigd omdat die 25 centimeter hoger ligt. “Gisterenavond is de Boeltjesbeek beginnen overlopen”, zegt Nick.”

“Daardoor is de straat beginnen onderlopen. Afwachten wat er nog aan regen bijkomt, maar voorlopig zijn geen huizen bedreigd. We hadden deze keer tijdig zandzakjes. Dat is positief! Iedereen doet zijn uiterste best en men speelt kort op de bal. Gisterenavond bijvoorbeeld is de politie van huis tot huis gegaan om te horen of in deze hoek geen mensen in nood wonen. Maar die structurele oplossing – de minidijk – moet er echt wel komen. Ik woon hier vijf jaar en heb dit al twee keer meegemaakt. We moeten er geen tekening bij maken: dit zal nog voorvallen en vermoedelijk nog erger”, reageert Nick.

Aan de andere kant van de dorpskern ter hoogte van de Stavele brug, is vandaag ook de rijweg ondergelopen. “Rond 06 uur is het begonnen”, zegt Stavelenaar Franklin Temperville. “Ik heb het water sinds 12 uur wel weer wat zien wegtrekken. Ik denk – en hoop! – dat het grootste risico daarmee geweken is.” (AB)