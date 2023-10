Alveringem zoekt peters en meters om bloembakken te onderhouden: “Onze gemeentewerkers hebben de handen vol”

In de uitgestrekte Westhoekgemeente Alveringem wil het gemeentebestuur het onderhoud van bloembakken overlaten aan inwoners. Het zoekt daarvoor meters en peters.

“Een bloembak met alleen maar onkruid is zonde.” Freddy Sparenberg (59) is sinds dit jaar eigenaar van een nieuwe vakantiewoning in het Alveringemse dorpje Izenberge. De man woont en werkt in de buurt van Brussel, maar komt geregeld uitblazen bachten de kupe. De bloembak voor de deur werd een doorn in het oog.

“Ik kom om de twee tot drie weken naar mijn tweede verblijf”, vertelt hij. “In de voorbije lente en zomer was het mij opgevallen hoe de nabijgelegen bloembak eerst leeg raakte en daarna vol met onkruid groeide. Of het hier ging om een private of publieke bloembak was me niet duidelijk.”

Handen vol

Het blijkt te gaan om een van de 25 bloembakken van de gemeente Alveringem. “Onze groendienst heeft drie medewerkers, die hun handen vol hebben met het onderhoud van onze negen dorpen en acht kerkhoven”, zucht burgervader Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen).

“Het is onmogelijk om voortdurend de ronde van de bloembakken te blijven doen met eigen mensen. Vooral de zomer is problematisch, wanneer gemeentewerkers verlof nemen. Geef de bloemen een week geen water en ze zijn kapot. Alleen onkruid overleeft en groeit welig wanneer het wel weer regent. Je hebt nog maar je rug gedraaid en het onkruid staat er al terug.”

Reglement

De gemeente heeft nu een nieuw reglement klaar om een of meerdere bloembakken toe te wijzen aan een peter of meter. “Dit peter- en meterschap wordt schriftelijk vastgelegd”, aldus Liefooghe.

“De gemeente blijft de nodige planten voorzien, maar verwacht dat de peters en meters het onderhoud doen: regelmatig water geven, wieden, afgestorven planten verwijderen en eventuele schade of vandalisme melden aan de technische dienst.”

Goeie ouwe tijd

En wat staat daar tegenover? “Niks. We geven geen financiële vergoeding, wel veel dankbaarheid. In de goeie ouwe tijd konden we rekenen op vrijwilligers die ons uit de nood hielpen.”

“Vandaag beperken velen zich tot foeteren op Facebook. Wij willen de mindset veranderen van verzuring tot engagement: ik kan en wil iets doen aan mijn omgeving. Wie geen peter of meter meer kan of wil zijn, moet dit laten weten aan de gemeente zodat we een nieuwe kunnen zoeken.”

Plantenman

Freddy neemt nu het peterschap op zich voor de bloembak bij zijn vakantiehuisje aan de markt van Izenberge. “Waarom niet? Ik ben trouwens een plantenman: in Halle heb ik een ecologische plantenkwekerij. Ik heb gezien dat er in mijn bloembak onlangs viooltjes zijn geplant.”

“Dat is een bloem die nog kan bloeien in het najaar. Het is mooi om te zien en laat het ons zo houden met zo veel mogelijk mensen. Maak maar reclame”, besluit Liefooghe. (TP)