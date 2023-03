Alveringem vraagt Fedasil om uitbating Clep over te nemen: “Te hoge administratieve druk”

Sinds het gemeentebestuur besliste om geen daklozenopvang meer aan te bieden in het voormalige rusthuis Clep, worden in het gebouw 52 asielzoekers opgevangen. Alle kosten voor hun levensonderhoud worden door Fedasil gedragen. Wél een probleem is dat de vele administratie de maatschappelijk werkers boven het hoofd groeit. Alveringem vraagt nu aan Fedasil om de uitbating over te nemen.

Na de verhuis van 69 bewoners naar het nieuwe woon- en zorgcentrum ’t Hoge in september 2013 kwam het verouderde gebouw Clep leeg te staan. Zodat het imposante gebouw langs de N8 geen kraakpand zou worden, zocht het gemeentebestuur een nieuwe invulling. Eerst werden er daklozen uit de wijde regio opgevangen, maar omwille van een te zware administratieve druk op Alveringem werd het initiatief stopgezet. Sinds november 2020 wonen er in Clep tot 52 mannelijke asielzoekers.

Drie begeleiders

Drie maatschappelijk assistenten staan in voor hun begeleiding en administratie: Lien Leeman, Meredith Huyghebaert en Annemie Carron. Maar ook voor deze medewerkers is de administratieve druk hoog en extra maatschappelijk assistenten vindt Alveringem niet. De collega’s op het gemeentehuis springen bij, maar dat is niet de bedoeling. Omdat het gemeentebestuur van oordeel is dat Clep Alveringem te veel wordt, heeft het Fedasil aangeschreven. Liefst van al zou Alveringem het gebouw aan Fedasil verkopen om er helemaal van af te zijn, maar dat is voor Fedasil niet aan de orde. Alveringem vraagt nu dat Fedasil de uitbating overneemt.

“Drie medewerkers voor 52 vluchtelingen is te nipt”

“Alveringem is altijd bereid geweest om bij te dragen aan de opvang van vluchtelingen”, zegt schepen voor Sociale Zaken Karolien Avonture. “Clep is leeg komen te staan en we kregen het gebouw niet verkocht omdat het in landbouwzone ligt. We mogen er bijvoorbeeld geen woonproject van maken. Boeren mag wel, maar we gaan geen landbouwersgezin vinden die hier wil komen wonen.”

Tijdrovend

“Het gebouw kan enkel dienen als gevangenis, jeugdinstelling of vluchtelingenopvang. Wij doen dat laatste al vele jaren ten bate van Fedasil. Het was – en is nog altijd – een win-win voor beide partijen. Fedasil schreeuwt om opvangplaatsen en voor ons is de samenwerking een middel om Clep niet te laten verkommeren. Toch is de administratieve druk ons gaandeweg boven het hoofd gaan groeien. De reden is tweeërlei: drie medewerkers voor 52 vluchtelingen is nipt. Zij hebben immers ook recht op vrije dagen.

Feit is ook dat Fedasil de laatste tijd quasi uitsluitend erkende vluchtelingen stuurt. In tegenstelling tot niet-erkende vluchtelingen moeten die mensen zo snel mogelijk op eigen benen staan en een eigen woning vinden. Dat laatste is moeilijk en vergt veel tijd van onze medewerkers. Zaken als leefloon en huurwaarborg schieten wij voor, maar willen we later terug krijgen, onze dienst burgerzaken op het gemeentehuis moet de betrokkenen inschrijven en uitschrijven, enzovoort.”

Fedasil

Karolien Avonture zegt dat Alveringem een schrijven heeft gericht aan Fedasil met daarin onder meer de boodschap “dat als Fedasil zoveel erkende vluchtelingen blijft sturen, de gemeente zich genoodzaakt ziet om het aantal plaatsen af te bouwen.”

“Fedasil is niet bereid om het gebouw te kopen”, zegt schepen Avonture. “Dat was voor ons natuurlijk het simpelste geweest. Wel zou men eventueel bereid zijn om de werking over te nemen. We moeten nog verder aan tafel zitten. In het verleden hebben wij het gebouw in orde gezet met geld van Fedasil – net geen 47 euro per dag per bezette plaats in Clep – en de historische pot die er onder mijn voorgangers nog was. De dag dat we de uitbating overdragen, willen we toch zeker zijn dat wij niet al te veel werk en kosten maken, voor iets waarvoor we geen vergoeding meer krijgen.”

Lies Gilis van Fedasil bevestigt in een reactie dat Fedasil inderdaad nooit gebouwen aankoopt. “Voor de rest kan ik op dit ogenblik nog geen verdere informatie geven”, stelt Lies. “De vraag van de gemeente Alveringem is een piste die wij bewandelen, maar er is onvoldoende concreet. De dag dat dit wel het geval is, staan wij u graag te woord.” (AB)