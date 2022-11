Alveringem steunt Warmste Week met boekenverkoop in de bib

Op zaterdag 3 december is de bibliotheek in het dorp uitzonderlijk open in de namiddag. De dienst mens & vrije tijd houdt er tussen 13 en 17 uur een boekenverkoop ten voordele van de Warmste Week.

“We maken een selectie van boeken voor kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen die uit het aanbod gaan of eerder al uit de collectie gingen”, zegt Thea Marchand.

“Oudere boeken en boeken waarvoor nog maar weinig interesse is. We hebben een groot aanbod dus wellicht zitten er toch nog pareltjes tussen. We verkopen ook bepaalde spelletjes. De prijs van een boek bedraagt 1 euro, die van de spelletjes zullen variëren volgens de grootte en de staat van het spel. We bieden koffie en chocolademelk aan en voor de kinderen zorgen we voor grime en glittertattoos.

Snoepzakjes

Ook daarvoor vragen we een bijdrage voor de Warmste Week. Nog tot en met 23 december zijn op het gemeentehuis, in de bieb en aan het onthaal van ’t Hoge snoepzakjes tegen 4 euro per stuk verkrijgbaar.

Ook die opbrengst schenken we aan de Warmste Week die dit jaar projecten van kansarmoede steunt.