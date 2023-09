Alverbon vanaf 1 november ook digitaal verkrijgbaar

Schepen van Economie Sylvie Thieren (CD&V) heeft aan het college voorgesteld om de Alverbon ook digitaal in te voeren. Die bestaat reeds op papier, is op het gemeentehuis te koop en kan dienen als geschenk. Ontvangers kunnen met de bons betalen in een hele reeks handelszaken in groot-Alveringem.

Als het schepencollege naar een huwelijksjubileum gaat, nemen ze tegenwoordig voor 125 euro aan Alverbons mee. Een geschenk dat bij de jubilarissen in de smaak valt, gezien ze er boodschappen mee kunnen doen of een restaurantbezoek op Alveringems grondgebied. Los van die specifieke doelgroep van de Alverbon, werden op het gemeentehuis in 2022 ‘aan de gewone burger’ ook 174 Alverbons verkocht.

Potentieel

“Vooral rond de eindejaarsperiode worden ze aangekocht”, zegt schepen van Economie Sylvie Thieren (CD&V).

“Begin dit jaar nog hebben we er laten bijdrukken. Ik ben ervan overtuigd dat er veel meer potentieel in de Alverbon zit. Voor de coronacrisis waren Alveringemse ondernemers vragende partij om een soort bonnen- of spaarkaartsysteem in te voeren en men was aangenaam verrast toen we de Alverbon voorstelden. Waarom ik de bon nu ook digitaal wil maken? Minpunt is dat je de papieren versie enkel op het gemeentehuis kan kopen. Dat lukt niet altijd voor iedereen binnen de kantooruren. Je zit ook vast aan het bedrag van 20 euro per bon. Het systeem op papier vergt voorts ook wat administratief werk voor gemeentehuis en ondernemer: bestellen, registreren, opvolgen, uitbetalen…”, aldus Thieren.

“Digitaal zal een pak eenvoudiger gaan: je surft 7/7 naar de website van Alveringem, kiest een bedrag, betaalt online en print de Alverbon uit. Om de deelnemende ondernemers goed te informeren, organiseren we voor hen op dinsdag 17 oktober om 19.30 uur een infovergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. We vragen aan al wie komt om zich aan te melden via de website van Alveringem. De Alverbon blijft uiteraard ook op papier bestaan.”

Info: www.alveringem.be/dienstverlening/ondernemen/alverbon.