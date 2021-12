Alternatieve kerststal eert bootvluchtelingen

In de tuin van Philip Gadeyne in Oostduinkerke trekt een alternatieve kerststal de aandacht. Zijn originele kerststal ‘Op Drift’ symboliseert zowel de vlucht van Jozef, Maria en Jezus naar ‘Het Beloofde Land’ Egypte meer dan 2000 jaar geleden als de actuele overtocht van wanhopige vluchtelingen over het Kanaal richting ‘Het Beloofde Land’ Engeland.

Het idee voor deze kerstinstallatie is bij Philip gegroeid tijdens zijn wandelingen op het strand van Duinkerke, Gravelines en Oye-Plage. “Ik bots er vaak op sporen van plaatsen waar bootvluchtelingen hun laatste nacht doorbrachten voor de overtocht”, vertelt Philip. “Verscholen in de duinen vind ik hun slaapzakken, rugzak, etensresten, weggegooide identificatiepapieren, het plastic zeil waarop ze sliepen, de kartonnen dozen waarin de door mensensmokkelaars gedropte 2-taktmotor zat, de voetpomp om de Zodiac op te blazen… maar ook het pak chocoladekoeken van de kinderen en de luiers van de allerkleinsten.”

Impressies delen

“Dergelijke confrontaties maakten op mij een diepe indruk. Ik wou al langer deze impressies delen. Toen eind november 27 migranten het leven lieten op het Kanaal ben ik snel tot actie overgegaan. Deze zomer creëerde ik samen met fotograaf Walter Carels de expo Strandafval in het Duinenhuis. Toen was het strandafval het doel op zich. Nu is het gebruikte strandafval, vaak afkomstig van de vluchtelingen zelf, een middel om de complete wanhoop van deze mensen in de kijker te stellen. Enkel wie helemaal ten einde raad is, stapt in het holst van de nacht met vrouw en jonge kinderen in een gammel bootje op weg naar ‘Het Beloofde Land’. Net als die jonge timmerman die tweeduizend jaar geleden zijn vrouw en kind op de rug van een ezel plaatste en vluchtte voor de door koning Herodus aangekondigde kindermoord. Vandaag zijn nog steeds miljoenen mensen op de vlucht voor geweld, oorlog en vervolging. Helaas moeten ze het vaak met hun leven bekopen.

Een monument

“Op Drift wil in de eerste plaats een monument zijn voor de vele naamlozen waar in coronatijden niemand nog over praat maar die op een tiental kilometer van hier in penibele omstandigheden omkwamen op zoek naar een beter leven.” (MVO)

Reacties zijn welkom bij Philip Gadeyne via philip.gadeyne@icloud.com.