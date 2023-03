Alternatieve dagbesteding leidt jongeren naar vorming of werk in Oostende

Het nieuwe project ‘Ambrajaze’ zorgt ervoor dat jongeren een zinvolle dagbesteding krijgen die hen moet leiden naar school, vorming of werk. Er is plaats voor twaalf jongeren.

Ambrajaze (spreek uit als ‘embreage’) verwijst naar de mogelijkheid die ze jongeren tussen 12 en 25 jaar willen bieden om te schakelen, gas terug te nemen en vervolgens weer een draad op te pikken naar school of de arbeidsmarkt.

Uitstroom

“We richten ons tot jongeren die uit de boot vallen bij verschillende systemen, niet meer te motiveren zijn voor school en mogelijk een school-burn-out hebben”, luidt het.

Bij het project krijgen ze kansen om terug te schakelen naar school. Schepen Natacha Waldmann (Groen): “We werken als stad samen met het CAW, Arcade en Arktos. Onze doel is de gekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs te verhogen.”

Ateliers

Ze pakken het op een bijzondere manier aan. Gill Maene (Arktos): “We deden eerder gelijkaardige projecten in Veurne en Ieper en boekten goede resultaten. We zullen twee keer per week in jeugdhuis De Korre op Mariakerke met telkens twaalf jongeren werken.”

“We bieden hen ateliers aan rond koken, sport, crea of muziek. Van daaruit werken we aan een positief verhaal en de mindset van de jongeren. Er is in Oostende een grote vraag dus alle plaatsen zullen snel ingevuld zijn want onze partners, scholen en CLB’s leiden de jongeren naar ons toe.”