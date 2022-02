Alsmaar meer mobilhomes vinden de weg naar Gistel: “Positief voor onze stad”

Het mobilhometerrein in de Vaartstraat blijkt bijna twee jaar na opening een succes te zijn. In 2021 werden meer dan 850 overnachtingen geteld. “We moeten er niet omheen breien: corona heeft de cijfers positief beïnvloed”, weet schepen van Toerisme Ann Bentein (Open VLD). De stad wil wel werk maken van een slagboom om het terrein beter af te sluiten.

Halverwege juni 2019 werd het nieuwe kampeerautoterrein met ruimte voor acht mobilhomes geopend, net voor je de stad binnenrijdt. Voor 14 euro per nacht kan je er gebruikmaken van onder meer elektriciteit en draadloos internet. De meeste toeristen gebruiken tijdens hun doorreis het terrein, zo analyseren de stadsdiensten.

“We ontvingen heel wat positieve reacties over de site, de omgeving en het uitzicht”, merkt schepen Bentein op. Daar is iets van aan. Op de website Campercontact.com krijgt het terrein een gemiddeld appreciatiecijfer van 3,4 op 5, dat is aardig.

Populair

“Het kampeerautoterrein in Gistel is een populaire overnachtingsplaats bij motorhomegebruikers. In 2021 telde het kampeerautoterrein maar liefst 859 unieke overnachtingen. Dat is een gemiddelde van 71 motorhomes per maand. We zijn zeer tevreden met deze cijfers – en ze stijgen alsmaar gestaag”, duidt Ann Bentein.

“Augustus was de topmaand met 143 overnachtingen. Om het aantal verblijvers te berekenen, kunnen we dit getal maal twee doen en komen we zo op 1.718 kampeerders. Ter vergelijking: in 2020 kende het kampeerautoterrein 373 unieke overnachtingen. In april, mei en een week in december was de camperplaats wel gesloten wegens de coronamaatregelen.”

“Maar het is net corona dat mensen aanzette om met een kampeerwagen – en dus in eigen bubbel – op reis te gaan. Ook dat verklaart de goede cijfers. Voorts is dit terrein goedkoop vergeleken met campings aan de kust, waar je al gauw meer dan 35 euro neertelt voor een nacht. Belangrijk om te weten is dat het Gistelse handelsapparaat mee profiteert van de opkomst. Kampeerders bezoeken de lokale horeca en winkels om iets te eten of te drinken, of om inkopen te doen.”

Misbruiken

Interessant om te weten is dat de kampeerders uit alle windstreken komen, zoals Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Toch is het niet allemaal peis en vree. Zo zijn er enkelingen die niet betalen en na een nachtje gewoon weer wegrijden. “De dienst toerisme maakt er werk van om de betalingsprocedure duidelijk te stellen. Er zal een document uitgewerkt worden dat tussen de ruitenwissers geplaatst kan worden bij niet-betalers”, zegt Ann Bentein.

“We stellen ook vast dat mensen op het terrein parkeren om naar de nabijgelegen jeugdsite te gaan, er iemand af te zetten of op te halen, en het zelfs gebruiken als keerpunt. Dat is niet de bedoeling. Daarom zullen we met het stadsbestuur een slagboom plaatsen, wat het initiële doel van het kampeerterrein beoogt. Zo pakken we het probleem structureel aan en kan de rust van de kampeerder gerespecteerd worden.”

(TVA)