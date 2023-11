Als nazaten concessie niet hernieuwen wordt gemeente eigenaar: Graf familie Callewaert kan blijven

Het graf van de familie Callewaert waarin ook ereburgemeester Maria Casselman rust, verdwijnt niet, ondanks een vervallen grafconcessie. Dat bevestigt burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V). “Dat is ook het geval voor andere graven met erfgoedwaarde op het kerkhof”, weet de burgemeester.

“In 1971 werd beslist dat een eeuwigdurende vergunning werd omgezet naar een vergunning die goed was voor 50 jaar. De vergunning voor die graven verviel eind 2021. Om familie die de graven komt bezoeken te informeren, hebben we al twee opeenvolgende jaren rond de allerheiligenperiode bij de graven een informatiebord gezet dat meldt dat de concessie vervallen is en dat de concessie vernieuwd kan worden”, legt burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn uit.

Erfgoedwaarde

“Ook aan de ingang van de begraafplaats wordt vermeld van welke graven de concessie vervallen is. Families die beslissen om een grafconcessie te verlengen, verplichten zich er meteen ook toe om in te staan voor het onderhoud van het graf. Als de familie niet reageert, worden de graven eigendom van de gemeente. Ook zullen mensen die in de graven geïnteresseerd zijn die in concessie kunnen nemen en in gebruik kunnen nemen.”

“Een aantal van de graven heeft ook erfgoedwaarde. De graven met erfgoedwaarde werden in samenwerking met de heemkundige kring geïnventariseerd. Een aantal graven met erfgoedwaarde zal door de gemeente in ere worden hersteld, al zal daar een serieuze investering mee gepaard gaan. Ook het graf van de familie Callewaert is er één met erfgoedwaarde. Het is de laatste rustplaats van ereburgemeester Maria Casselman, één van de eerste vrouwelijke burgemeesters in ons land. Ze was de weduwe van burgemeester Eugène Callewaert die als lid van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog opgepakt werd door de Duitsers en in 1944 in Wolfenbüttel onthoofd werd. Naar ik weet, zijn er nog steeds nazaten van de familie die het graf bezoeken.”

“Ik verwacht dan ook dat de concessie door de familie hernieuwd zal worden. Indien dit toch niet het geval is worden wij eigenaar van het graf en staan we ook in voor het in stand houden”, besluit de burgemeester.