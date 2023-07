Als Jasper Philipsen wint in de Tour, dan is dat ook dankzij… matrassendragers Dirk en Carine

Dat Jasper Philipsen ijzersterk aan de Ronde van Frankrijk begonnen is, heeft hij voor een stuk te danken aan twee West-Vlamingen. Carine Debosscher (66) en Dirk Hombecq (66) uit Anzegem volgen zijn team op de voet met één levensbelangrijke taak: de renners elke dag voorzien van hun eigen gepersonaliseerde matras en hoofdkussen.

Revor Bedding, de West-Vlaamse matrassen- en beddenfabrikant uit Kuurne, is de official sleep supplier van wielerploeg Alpecin-Deceuninck. Na twee jaar samenwerking met de renners van Lotto Soudal stapte Revor Bedding over naar de ploeg van renners als Jonas Rickaert, Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen. “De renners van Alpecin-Deceuninck worden tijdens de Tour door ons voorzien van een eigen gepersonaliseerde matras en hoofdkussen om zo hun nachtrust en recuperatie te verbeteren”, vertelt Dirk Hombecq trots. “De op maat gemaakte matrassen en hoofdkussens moeten zorgen voor dat ene procentje meer. Iedere renner krijgt aan de hand van zijn gewicht, lichaamsbouw en specifieke noden een aangepaste matras en hoofdkussen.”

Recuperatie

“Wij doen dit zeer graag want we zijn bezig met onze passie – koers – en zijn vooral trots Revor te kunnen vertegenwoordigen en daarbij de renners een goede nachtrust te kunnen bieden. De renners zijn overigens zeer dankbaar dat wij dat werk voor hen doen want elke nacht op dezelfde matras slapen, zorgt blijkbaar toch echt voor een verschil in recuperatie. Deze matrassen worden door mij en mijn vrouw tijdens grote rondes iedere dag van hotel naar hotel gebracht. Momenteel verblijven we drie dagen in Lourdes. En we waren vanop de eerste rij getuige van twee ritzeges op een rij van Jasper Philipsen. Zo zien we ook hoe het er achter de schermen bij de wielerploeg aan toe gaat. Fantastisch, toch?”

“We doen dit nu al een aantal jaren, dus zijn we dit al goed gewoon geworden. Eerst waren we wat onwennig, alles was nieuw, maar nu zijn we op elkaar ingespeeld. Mijn vrouw is de dirigent, ik volg”, lacht Dirk. “We doen dit met heel veel plezier”, gaat Carine verder.

“We eten en slapen bij de renners. De ploeg doet het momenteel schitterend, en daar hebben we misschien een aandeel in. Het ganse team is fantastisch. Na de overwinningen van Jasper gaf hij een speech en was er een glaasje champagne. Van dokters tot masseurs en mecaniciens, er is respect voor iedereen van die mannen.”