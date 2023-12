“Als er meer dan 1.000 euro wordt ingezameld voor vzw Mental Power, spring ik ijskoud water in”

Als een inzamelactie 1.000 euro oplevert dan zal voorzitter Leen Martens (57) van de Oostendse vzw Mental Power deelnemen aan de Ijsberenduik. “Ik ben zeker geen fan van water en de kou maar hiervoor wil ik mijn angst wel overwinnen”, luidt het.

Eerder dit jaar werd in de badstad vzw Mental Power opgericht. Mieke Spanhove : “Wij geven seminaries voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 18 jaar. We willen hen weerbaarder maken en veerkracht bieden. We helpen jongeren die het emotioneel moeilijk hebben om wegen te vinden waarin ze het zelf weer onder controle krijgen zodat ze in iedere situatie zichzelf kunnen helpen.”

Daarvoor gaan ze naar scholen waar ze het seminarie aanbieden. “Dat doen we met opdrachten rond de ‘5 beste vrienden’. Vaak komen jongeren na de sessie tot de conclusie dat ze op zoek moeten naar vijf nieuwe vrienden”, luidt het. Mental Power ontwikkelde een bordspel en een mat waarin jongeren hun eigen emotie kunnen ontdekken of frustratie kwijt kunnen. En de tools werken: de organisatie ging al bij tientallen klassen langs en wil de werking graag uitbreiden. De organisatie in de Wellingtonstraat is een van de 200 geselecteerde projecten in Vlaanderen van Jez!, het collectief dat de spotlight op jongeren wil zetten. Jez! doet dat door thema’s aan te kaarten waar ze wakker van liggen, hun stem te laten horen en ervoor te zorgen dat jongeren samen komen. “De Jez!-avtie houdt in dat voor al het geld dat we binnenhalen boven de 1.000 euro nog eens datzelfde bedrag krijgen. We bereiken nu al 20 scholen. De extra steun zou ons toelaten om nog meer jongeren te bezoeken, zeker in Oostende”, zegt Mieke.

Nieuwjaarsduik

Geld inzamelen is niet eenvoudig. “We hebben er iets op gevonden in de vorm van een uitdaging”, zet voorzitter Leen Martens. “Ik maak elke avond een strandwandeling en hou van de zee, maar op water en kou ben ik niet tuk. Maar als we 1.000 euro ophalen voor Mental Power dan neem ik deel aan de nieuwjaarsduik.”

De organisatie heeft nog andere acties : begin februari willen ze 1.000 pannenkoeken bakken en verkopen voor het goede doel. En er loopt ook een actie rond de mascotte Superpower Buddy. “We zoeken nog haaksters om het te maken en mensen om het te verkopen”, luidt het. (EFO)

Meer info over de acties opwww.vzwmentalpower.be. Steunen kan via www.jzeofficial.be.