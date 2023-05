Als de klant écht (de) koning is: West-Vlaanderen telt tien hofleveranciers

Liefst 129 Belgische bedrijven mogen zich hofleverancier van het koningshuis noemen. Ook tien West-Vlaamse ondernemingen kunnen onze Belgische royals tot hun klantenbestand rekenen en daar zijn ze maar wat trots op. Frank Vanleenhove, bezieler van Surfers Paradise in Knokke-Heist, draagt de titel sinds november vorig jaar en beschouwt het als een keurmerk. “Dit zijn onze drie Michelinsterren”, zegt hij.

Ons koningshuis, met koning Filip en koningin Mathilde voorop, koopt maar wat graag lokaal. Al betekent dat voor hen shoppen in het hele land. Bedrijven uit alle windstreken van België mogen hun diensten ten paleize leveren, waaronder ook tien op en top West-Vlaamse ondernemers.

Jules Destrooper, jawel: van onze lukken, mag zich al het langst hofleverancier noemen. Sinds 1999 staan onze wereldberoemde nieuwjaarskoekjes op het menu in Laken, Piano’s Maene mag dit jaar dan weer voor de tiende keer het Koninklijk Paleis als klant noteren.

Daarmee nestelt West-Vlaanderen zich netjes in de subtop. Brussel heeft 63 hofleveranciers in huis, gevolgd door Vlaams-Brabant (15) en Antwerpen (13). De vierde plaats delen we met onze Oost-Vlaamse buren.

Voorwaarden

Een van de belangrijkste voorwaarden om hofleverancier te worden, is dat je in België gevestigd bent en een Belgisch btw-nummer hebt, legt Yves Callebaut uit. Hij is algemeen secretaris van de vzw Gebrevetteerde Hofleveranciers van België. “Je moet ook al minstens vijf jaar aan het Hof leveren en hoge kwaliteit aanbieden. Pas na vijf jaar kan je een aanvraag indienen.”

“Ik ben wellicht de enige man die onze vorst bevelen mag geven. Op het water, uiteraard” – Frank Vanleenhove, Sufers Paradise

Die wordt goedgekeurd op basis van criteria die het Hof niet vrijgeeft. Je kan de titel ook kwijtraken. “Dat gebeurt vooral wanneer een zaak stopt of er geen opvolging is”, duidt Yves Callebaut. “Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen moet een hofleverancier zijn erkenning weer inleveren.”

Koning Filip toonde zich meteen een gedreven leerling in het kitesurfen.

Wie hofleverancier wordt, beschouwt dit vooral als een erkenning. “Soms levert het je ook commerciële voordelen op, zoals bijzondere contracten van andere instanties. Maar een financieel aspect is er niet aan verbonden. Het gaat puur om de eer.”

Plots aan de balie

Dat bevestigt ook Frank Vanleenhove (60) van Surfers & Lakeside Paradise uit Knokke-Heist. Hij ging in 1988 met zijn zaak van start en focust zich op watersport aan onze kust. “Bij ons kan je bij elk weertype aan watersport doen. En dat heeft ook onze koning ontdekt”, zegt hij niet zonder trots.

In 2011 klopt koning Filip voor het eerst bij Frank aan. “Plots stond hij hier bij ons aan de balie om informatie te vragen. Hij wilde leren kitesurfen en wilde graag bij ons lessen volgen. We hebben eerst eens goed in onze ogen gewreven en waren vereerd met zijn bezoek. En uiteraard zijn we op zijn vraag ingegaan.”

Volgens Frank toonde onze koning zich meteen als een gedreven leerling. “Ik heb de lessenreeks zelf gegeven en was onder de indruk van zijn gedrevenheid. Hij had de basis meteen beet en volgde mijn advies goed op. Ik ben waarschijnlijk de enige man die onze vorst bevelen mag geven. Op het water, welteverstaan”, glimlacht hij.

Frank Vanleenhove van Surfers & Lakeside Paradise uit Knokke-Heist. (foto Pieter Clicteur) © PIETER CLICTEUR

Nu komt koning Filip enkele keren per jaar bij Surfers Paradise over de vloer. “Om te kitesurfen of te wakeboarden op het Duinenwatermeer. “Hij belt me altijd eerst op om te checken of er wel voldoende wind zal staan. Gewoon het weer afwachten en op basis daarvan je trip plannen, dat kan hij niet. Ik heb geleerd dat de agenda van onze koning meer dan vol staat.”

Elk bezoek verloopt erg discreet. “We hebben in onze club een gouden regel: discretie en respect, tegenover iedereen. Dus ook jegens onze koning. Hier maakt hij deel uit van een groep gelijkgestemden, mensen met een passie voor watersport. En eenmaal hij zijn wetsuit en zonnebril aanheeft, zíe je zelfs niet meer dat het koning Filip is die over het strand loopt.”

Intussen volgde zo goed als het hele gezin les bij Frank. “Prins Emmanuel, Gabriël en prinses Elisabeth heb ik leren surfen, Emmanuel volgde ook windsurfles. Enkel koningin Mathilde bleef aan wal. Goedkeurend toekijkend vanop het strand, zoals zoveel mama’s.”

Keith Haring

Dat Frank Vanleenhove zich sinds eind 2022 hofleverancier mag noemen, beschouwt hij als een enorme eer. “Een kippenvelmoment”, omschrijft hij het moment dat hij het nieuws kreeg.

“De kers op de taart van het jarenlange toegewijde werk dat we hier leveren. We hebben al duizenden mensen leren surfen – waaronder ook onze betreurde burgemeester Leopold Lippens en zelfs kunstenaar Keith Haring – maar onze koning is toch nog van een andere categorie. Ik zie het als onze versie van drie Michelinsterren. Het toont dat we topkwaliteit leveren.”

Bij Frank thuis hangt de oorkonde netjes ingekaderd, aan de ingang van Surfers & Lake Paradise prijkt een plaket met het wapenschild van ons koningshuis. “Ik ben er echt preus op”, glundert hij.

“Onze koning is trouwens een erg gemoedelijk man. Af en toe belanden we zelfs samen aan de toog. Voor een afsluitend pintje of een warme chocolademelk als het wat kouder is. En dan zijn we twee gelijken, surfers onder elkaar die foto’s, filmpjes en ervaringen uitwisselen. En ik weet ook waar ik onze vorst een groot plezier mee kan doen: een zonnige dag met net genoeg wind, de droom van elke watersportfanaat.”