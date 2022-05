Als Club Brugge twee keer wint, mogen de supporters op 15 mei de titel vieren

Als Club wint tegen Union én FC Antwerp, is er in de Brugse binnenstad een kampioenenviering op zondag 15 mei, na de wedstrijd op de Bosuil. Dat is een van de drie opties die burgemeester Dirk De fauw naar voor schuift.

Verkoop de huid niet, voor de beer geschoten is. Of Club Brugge kampioen wordt en wanneer die titel gerealiseerd wordt, hangt af van de prestaties van de spelers op het veld. Maar als Blauw-Zwart zijn twee opeenvolgende wedstrijden wint, is de laatste match tegen Anderlecht slechts een formaliteit.

Podium

In het meest gunstige geval, wordt Club kampioen van Belgie, na het laatste fluitsignaal op de Bosuil, zondag 15 mei om 15.15 uur. “Dan kan in principe later in de namiddag een kampioenenviering in Brugge plaatsvinden. Of als alternatief op maandag 16 mei”, zegt de Brugse burgemeester Dirk De fauw. “We zijn erop voorbereid, er moet enkel een podium op de Markt geplaatst worden, zodat de spelers hun fans kunnen begroeten.”

Een tweede piste is dat we pas op zondagavond 22 mei om 20.15 uur weten wie kampioen van België wordt, na de laatste wedstrijd Club-Anderlecht. Politie en Brugs stadsbestuur verkiezen dat het eventuele kampioenenbal, met spelers die in een open bus rondgereden worden door het stadscentrum en een eventuele ontvangst op het stadhuis, dan pas losbarst op maandag 23 mei vanaf 17 uur. Want avondlijke en zeker nachtelijke vieringen kunnen makkelijker uit de hand lopen.

Bloedprocessie

In dat geval zal het podium voor de Heilig Bloedprocessie, die op donderdag 26 mei plaatsvindt, pas vanaf dinsdag 24 mei kunnen opgebouwd worden. Hoe dan ook, volgens burgemeester Dirk De fauw is 23 mei de laatste aangewezen dag voor een viering, omdat de spelers nadien met vakantie vertrekken.

De derde optie is dat Union kampioen van België wordt en deze Brusselse ploeg de Clubfans een fikse kater bezorgt.