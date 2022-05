Als Club Brugge kampioen wordt, mogen de supporters op 23 mei de titel vieren

Als Club Brugge kampioen speelt, is er een viering op maandag 23 mei in de Brugse binnenstad. Burgemeester Dirk De fauw geeft hiervoor zijn toestemming en koos voor een weekdag.

Wellicht weten we pas op zondagavond 22 mei wie kampioen van België wordt in het voetbal. Veel, niet alles, hangt af van de uitslag woensdagavond in het treffen tussen de twee resterende titelkandidaten. Club Brugge en Union spelen woensdagavond tegen elkaar. Nadien volgt voor Blauw-Zwart komend weekend nog een uitmatch bij FC Antwerp.

Laatste wedstrijd

De kans is groot dat pas na de laatste wedstrijd Club-Anderlecht zekerheid is over wie de titel wint. Die wedstrijd is pas gedaan om 20.15 uur op zondagavond. Politie en Brugs stadsbestuur verkiezen dat het eventuele kampioenenbal, met spelers die in een open bus rondgereden worden door het stadscentrum en een eventuele ontvangst op het stadhuis, pas losbarst op maandag 23 mei vanaf 17 uur.

Bloedprocessie

In dat geval zal het podium voor de Heilig Bloedprocessie, die op donderdag 26 mei plaatsvindt, moeten afgebroken en weer opgebouwd worden. Volgens burgemeester Dirk De fauw is 23 mei de aangewezen dag, omdat de spelers nadien met vakantie vertrekken…