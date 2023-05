Alpaca Lentefestijn in kasteeldomein De Herten

Zondag 23 april kwamen heel wat gezinnen afgezakt naar het kasteeldomein De Herten, dat als decor diende voor de tweede editie van het Alpaca Lentefestijn georganiseerd door Vief Groot Oostkamp en Open VLD 8020. “Door deze overkoepelende aanpak konden we verschillende generaties samenbrengen in een ongedwongen sfeer”, vertelt Kristof Van Hoye, mede-initiatiefnemer van het evenement. De aanwezige kinderen konden paaseitjes gaan zoeken in het kasteeldomein. De hoofdgasten van het lentefestijn waren Dino en Pebbles. Twee jonge alpaca’s van Ruddervoordenaar Frédéric Pattyn. “Onze dieren woorden vaak ingezet als logo-therapiedieren door hun empathisch vermogen en aaibaarheidsfactor, maar ze houden ook wel van een feestje, zoals vandaag”, grapt Frédéric. De namiddag werd afgesloten met een optreden van Dave Calbo. (GST/foto GST)