Alpaca Farm, een oase van rust en bijzondere ontmoetingen: Welness voor mens en alpaca

In Oostduinkerke schuilt een bijzondere plek waar mens en dier in perfecte harmonie samenkomen: de Alpaca Farm. Een bezoek aan deze charmante boerderij biedt niet alleen een unieke gelegenheid om kennis te maken met deze fascinerende dieren, maar ook om de rustgevende schoonheid van het omringende landschap te ontdekken.

Katleen De Backer (59), de oprichtster van Alpaca Farm in Oostduinkerke, opende op 1 juli 2022 de poorten van haar boerderij. Een verhaal van liefde, verlies en veerkracht. Tien jaar geleden ontmoette Katleen paardenvisser Bernard Debruyne. In juni 2021 huwden ze. Bernard koesterde zijn passie voor dieren, en hoewel Katleen eerst aarzelde om zich volledig te binden aan het boerenleven, nam ze uiteindelijk de sprong. “Ik leerde Bruyntje tien jaar geleden kennen. Hij was smoorverliefd op mij en wou dat ik bij hem op de boerderij introk.” Katleen zei hem: “Wat ga ik doen met jou? Ik wil de wereld zien en jij zit met je dieren, dat zal niet lukken!” Ondanks haar aarzeling koos ze ervoor om samen met Bernard een leven op te bouwen op de boerderij.

Overlijden Bernard

Met vastberadenheid om door te gaan, richtte Katleen zich op haar boerderij en dieren. Na het overlijden van Bernard op 22 november 2021 besloot Katleen haar boerderij om te vormen tot een bestemming voor liefhebbers van dieren en rustzoekers. Met de steun van vrienden, kennissen en haar kinderen, waaronder haar dochter Inya Dehaese, die fungeert als public relations, en haar zoon Sander Dehaese en schoonzoon Joachim Jacobs die de boerderij mede hebben ingericht, heeft Katleen de Alpaca Farm uitgebouwd tot een unieke ervaring.

Het verlies van haar man werd nog harder door het recente overlijden van haar moeder op 93-jarige leeftijd. Nu, omringd door herinneringen en haar trouwe dierlijke metgezellen, waaronder negen zachtaardige alpaca’s, heeft Katleen een nieuwe missie gevonden. “Ik moest geen dieren meer, maar ja, dat gras moet hier afgegeten worden”, lacht ze. Katleen benadrukt: “Het was gewoon een buikgevoel van mij. De markt voor de verkoop van alpaca’s ligt momenteel stil maar ik geloof in deze dieren en hun vermogen om mensen vreugde te bezorgen. Ik ben vastberaden om door te gaan en de Alpaca Farm te laten groeien als een plek van samenkomen en ontspanning.”

Zorgboerderij

Katleen verwelkomt ook kinderen met een beperking op haar boerderij. Als zorgboerderij werkt ze samen met opvoeders van de Rozenkrans om deze speciale kinderen, zoals Katleen ze noemt, een betekenisvolle ervaring te bieden. Samen doen ze klusjes op de boerderij, waarbij ze een waardevolle band met de dieren en de natuur kunnen opbouwen.

De Alpaca Farm biedt een scala aan activiteiten voor bezoekers, waaronder boerderijbezoeken, ontmoetingen en wandelingen met alpaca’s, boerderijklassen en ontspannen momenten op het terras, dat dit jaar werd geopend,

Bij aankomst worden bezoekers hartelijk verwelkomd met een korte, informatieve introductie over alpaca’s de zachte, nieuwsgierige Zuid-Amerikaanse kameelachtigen die het middelpunt vormen van deze boerderij. Na het opdoen van inzicht in hun gewoonten en gedrag, begint een ontspannende wandeling door de mooie omgeving, geleid door deze vriendelijke alpaca’s zelf.

De wandeling, die ongeveer 60 à 90 minuten duurt, voert bezoekers door bos en duinen. Wat deze ervaring echt speciaal maakt, is het feit dat de alpaca’s het tempo bepalen. Een alpaca vergezelt één à twee personen, waardoor er een intieme band ontstaat tussen deelnemers en de dieren.

Welnesssessie

De wandeling fungeert als een soort welnesssessie voor zowel mens als alpaca, waarbij stress eenvoudigweg wegsmelt temidden van de vredige omgeving en het gezelschap van deze unieke dieren.

De Alpaca Farm Oostduinkerke is toegankelijk voor gezinnen met kinderwagens of buggy’s, waardoor ouders zonder zorgen kunnen genieten van deze bijzondere ervaring. Honden kunnen spijtig genoeg niet meekomen op de wandeling. Kinderen jonger dan 14 jaar dienen te worden begeleid door een volwassene, wat de veiligheid en het plezier van jonge deelnemers waarborgt.

Terras

De Alpaca Farm, gelegen op Mosdreef 5 in Oostduinkerke, biedt dagelijks boerderijbezoeken en wandelingen met alpaca’s, en het schilderachtige terras verwelkomt gasten van dinsdag tot en met zondag. Maandag is de boerderij gesloten voor het publiek. (PG)