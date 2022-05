‘Allez Eddy’ maakt koersdromen van kwetsbare kinderen in Zwevegem waar

Drie Zwevegemse organisaties hebben de handen in elkaar geslagen om het project ‘Allez Eddy’ op te starten. Daarmee willen ze kwetsbare kinderen hun eerste stappen in de wielersport helpen zetten.

‘Allez Eddy’ werd voorgesteld tijdens wielerwedstrijden voor aspiranten. Stijn Devolder is peter van het project, dat ontstond door de samenwerking van drie Zwevegemse organisaties: de Fietsbieb, een project van beweging.net waar men kinderfietsen goedkoop kan lenen en omruilen; het No Limit Team, de multisportclub die een compleet sportaanbod heeft in zwemmen, fietsen en lopen; en vzw Jongerenzorg, een organisatie die ondersteuning en begeleiding biedt aan kwetsbare gezinnen met kinderen en aan jongeren in een moeilijke leefsituatie.

“De Fietsbieb wilde iets extra doen, bovenop het uitlenen van fietsen. Via Raf Deprez vernamen we dat NLT een zestal vintage koersfietsen ter beschikking had. Door corona werd de opstart even ‘on hold’ gezet, maar dat bleek achteraf een meevaller”, zegt Dirk Desmet van de Fietsbieb. “In die periode kwam ik te weten dat er ooit een gelijkaardig initiatief ‘Allez Eddy’ was vanuit Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen vzw.”

Passende begeleiding

Er werd contact gezocht met de vzw om samen te overlopen wat haar ervaring was. “Het grootste probleem bleek passende begeleiding te zijn, maar door de samenwerking met NLT kunnen we dat deze keer wel voorzien. Meer nog, men had nog een aantal fietsen beschikbaar en was bereid om ook toe te treden tot het project.”

Door die samenwerking werd ook besloten de doelgroep uit te breiden, met jongeren uit financieel kansarme situaties én jongeren in andere kansarme situaties. Alle OCMW-medewerkers die veldwerk verrichten werden ingelicht over het initiatief en Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen coverde de andere instroom. De naam ‘Allez Eddy’ werd behouden omwille van de link naar het verleden en het materiaal (zoals een spandoek) dat voorradig was.

Dit jaar zijn de eerste twee jongeren gestart met hun opleiding. Beiden vonden hun weg via Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen. “In eerste instantie legt Stefaan Depaepe, voorzitter van NLT, de focus op het bijbenen qua niveau inzake fietsen en het geleidelijk aan integreren in een groep leeftijdsgenoten. Dat is niet altijd evident, maar het enthousiasme is er en mits een aangepaste benadering van deze jongeren wordt er veel vooruitgang geboekt”, aldus Dirk Desmet.

Financiële steun

Ondertussen heeft ‘Allez Eddy’ al heel wat weerklank gevonden en is het project al door twee initiatieven weerhouden als goed doel; vanuit die hoek valt er dus enige enige financiële steun te verwachten.

Enerzijds is dat het project ‘Ride for Charity’, dat in de laatste week van juni het WK spinning organiseert op het Polenplein in Roeselare; daar is ‘Allez Eddy’ een van de goede doelen, naast onder meer ‘To Walk Again’ van Marc Herremans.

Anderzijds mag men ook steun verwachten van het project ‘Transalp’; dat wordt georganiseerd door de vzw ‘For Stephanie’, van 19 tot en met 26 juni, en heeft Yves Lampaert als peter. (GJZ)