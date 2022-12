‘Allez Eddy’ in Zwevegem loopt tegen kansarmoede: “We zijn ook een van de 270 projecten van de Warmste Week”

De kerstperiode is daar en traditiegetrouw tonen Vlamingen dan massaal hun warme hart voor de Warmste Week, de solidariteitsactie van de VRT. Dit jaar draait alles rond leven in kansarmoede, want maar liefst 1 op de 8 Vlamingen wordt geboren in armoede. ‘Allez Eddy’ in Zwevegem is een van de projecten tegen kansarmoede die geselecteerd werd door de Warmste Week. Zaterdag organiseerden de vrijwilligers een sportieve inzamelactie.

In Zwevegem zetten ze zaterdag letterlijk en figuurlijk hun beste beentje voor. Een twintigtal teams trotseerden de ijzige koude en namen het tegen elkaar op voor de loopwedstrijd van het project Allez Eddy. Op een uur tijd moesten ze zoveel mogelijk kilometers afleggen. De opbrengst van de inschrijvingen en de bar gaat integraal naar de grote pot van de Warmste Week, maar een deel daarvan komt ook terug naar Zwevegem.

“Met de vzw Allez Eddy zijn we geselecteerd als een van de projecten die een deel van de opbrengst krijgen van de Warmste Week. Maar we wilden niet gewoon aan de zijlijn staan. Dat zit niet in onze aard. Daarom hadden we besloten om zelf iets te organiseren als inzamelactie”, vertelt organisator Kris Duchi. “Het is eigenlijk ons doel om de buurt samen te brengen en te motiveren om zich in te zetten voor het goede doel. Iedereen kon zich inschrijven, we zagen dat ook aan de leeftijdscategorieën van de deelnemers.”

Helpen met koersdroom

Met de actie wilde de vzw Allez Eddy ook haar naambekendheid vergroten. “Het begon allemaal bij een collega van de vzw Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen die een erg groot wielerliefhebber is. We wilden iets doen om kansarme jongeren te helpen. Nadat er onderling wat over gepraat werd, zijn we enkele maanden geleden voorzichtig uit de startblokken geschoten. Er kennen ons nog niet veel mensen.”

Allez Eddy is een samenwerking van multisportvereniging No Limit, vzw Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen en de uitleendienst Fietsbieb Zwevegem. “Het project werd vernoemd naar de wielrenner Eddy Merckx en de gelijknamige film, waar het hoofdpersonage zijn droom najaagt. We willen kinderen van 10 tot 14 jaar uit kansarme gezinnen hun droom om te koersen via Allez Eddy laten waarmaken. Want koersen is best een dure hobby. Je moet het inschrijvings- en wedstrijdgeld betalen en dan heb je nog eens een koersfiets en -kledij nodig. Dat alles nemen wij dan voor onze rekening”, legt Kris uit.

“Het draait om integratie: jongeren in kansarmoede helpen om hen te laten meerijden in een gewone wielerclub”

Het project gaat ook verder dan enkel de financiële kant. “We zorgen samen met No Limit ook voor een goede begeleiding en ondersteuning. De kansarme jongeren kunnen zich bij hen aansluiten, want het draait ook om integratie. We willen geen aparte werking voor deze jongeren uitbouwen, maar hen liever samen met leeftijdsgenoten laten trainen. Dat is ook goed voor hun ontwikkeling en contacten met anderen. Stefaan Depaepe van No Limit neemt de extra zorgen en begeleiding voor de jongeren graag ter harte. Samen met de groep kijken we ook voor het vervoer van die jongeren naar bijvoorbeeld trainingen of wedstrijden.”

Allez Eddy begeleidt nu drie jongeren uit regio Zwevegem die in kansarmoede leven. “We hebben al wat giften gekregen van andere organisaties in de buurt, maar we zijn afhankelijk van de steun van anderen. Hopelijk brengt de Warmste Week dus iets voor ons op. De jongeren kunnen via organisaties voor kansarmen, zoals het sociaal huis of via de gemeente met ons in contact gebracht worden. Maar ze mogen zeker ook altijd rechtstreeks bij ons aankloppen. Ze moeten gewoon gemotiveerd zijn. Fietsen vraagt volharding, zeker om bijvoorbeeld te blijven trainen in dit koude weer”, lacht Kris.

Lees verder onder de foto

Otte was met zijn 3,5 jaar de jongste deelnemer van de loopwedstrijd in Zwevegem © Christophe De Muynck

Jong & oud in beweging

Zaterdag kwamen jong en oud uit het sportieve Zwevegem samen om deel te nemen aan de loopwedstrijd. Met zijn 3,5 jaar was Otte Bouckenooghe de jongste deelnemer. “We wilden meedoen met het voltallige gezin”, vertelt mama Janne Depaepe (32). “Mijn vader roept om tijdens de wedstrijd en motiveert de deelnemers. Mijn moeder, mijn man, zoontje en ik lopen effectief mee. Vorige week heeft Otte voor het eerst meegedaan aan een loopcrossje en dat smaakte duidelijk naar meer. Nu loopt hij soms op het gemak een stukje mee. Het draait eigenlijk vooral om genieten en dit alles samen te beleven.”

Ook burgemeester Marc Doutreluingne zette zijn beste beentje voor. “Ik doe mee met het team Karretrekkers. Dat is een overkoepelende organisatie van allerlei Zwevegemse verenigingen om de krachten in de gemeente te bundelen. Zo hebben we afgelopen jaar samen een benefietconcert voor de Oekraïense vluchtelingen kunnen organiseren. Het lopen is wel iets helemaal anders, maar voor het goede doel doen we het graag. Al gaat fietsen me toch iets gemakkelijker af”, lacht Doutreluingne.

Sommige teams gingen er erg fanatiek voor, zoals het team Jacathoma, vier middelbare studenten van No Limit. “We hebben geprobeerd om het tempo gedurende het hele uur hoog te houden. Als leden van het triatlonteam zijn we best wel wat gewoon, maar dit is ook een leuke ontspanning tussen het studeren voor de examens door. En gelukkig willen mama en papa ons sponsoren”, vertelt Marius Lammens (17)