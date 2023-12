“Alles in strijd tegen hersentumoren”: vrienden en familie Arne Lannoy houden Sinterklaasactie en quiz

Acht jaar na het overlijden van de graag geziene Ledegemnaar Arne Lannoy lanceerden de Universiteit Gent en Arne’s mama Martine Taillieu een Sinterklaasactie, om zo weer geld in te zamelen voor het onderzoek naar hersentumoren. Dit weekend organiseren de vrienden van Arne ook opnieuw een quiz voor datzelfde goede doel. Die gaat door in De L!NK in Sint-Eloois-Winkel.

Op 6 december 2015 verloor Ledegemnaar Arne Lannoy de strijd tegen een zware hersentumor. Arne was erg graag gezien in Ledegem. Vrienden en familieleden doen er dan ook alles aan om Arne te herinneren. De voorbije jaren werden er tal van evenementen georganiseerd. Zo organiseert de vriendengroep met Tour de Lannoy een ludieke gocartrace in het centrum van Ledegem en is er in september het festival Rock Beats Cancer. “Aanstaande zaterdag 16 december organiseren we voor de derde keer onze Quiz Beats Cancer. Maar liefst 37 ploegen, drie meer dan vorig jaar, nemen deel aan het evenement in De L!NK in Sint-Eloois-Winkel”, aldus Martine Taillieu, de mama van Arne. Zij vindt het mooi dat de vriendengroep rond Arne haar zoon blijft herinneren. “Ik merk gewoon dat iedereen erg gedreven blijft om de verschillende leuke initiatieven te organiseren.”

“Het is leuk om te zien dat iedereen zo gedreven blijft”

Mama Martine, Arne’s zus Lore en zijn vriendin Jolien Goemaere richtten in 2016 het Fonds Arne Lannoy op. “We hebben van dichtbij meegemaakt wat zo’n ziekte kan aanrichten bij een jonge, gezonde man. Er is nog heel wat onderzoek naar hersentumoren nodig. Alle opbrengsten van het fonds gaan naar de Universiteit Gent ter ondersteuning van het onderzoek naar hersentumoren”, vertelden de oprichters van het fonds toen. Onder andere de opbrengst van de quiz, het festival en de gocartrace werden de voorbije jaren geschonken aan het fonds.

Brief van Arne

De voorbije jaren stuurde mama Martine telkens op 6 december, de dag van het overlijden van Arne, een mail naar haar kennissen met daarin de oproep om het fonds financieel te steunen met een kleine gift. “In samenspraak met de Universiteit Gent koos ik ervoor om het dit jaar eens op een andere manier te doen.”

Op de website van de Universiteit Gent werd een tekst met foto van Arne geplaatst. In de brief spreekt Arne de lezers toe.

“Op 6 december 2015 verloor ik mijn strijd tegen een hersentumor. Jullie moesten verder zonder mij, maar bleven niet bij de pakken zitten. Mijn mama, zus en vriendin richtten samen het Fonds Arne Lannoy aka Zorro op, ter ondersteuning van het UGent onderzoek naar hersentumoren. Mijn vrienden organiseren jaarlijks verschillende events, met als topper het festival Rock Beats Cancer, om geld in te zamelen voor het fonds. Ik ben hier zo trots op! Ook ik wil mijn steentje bijdragen en niet bij de pakken blijven zitten. Daarom hou ik met mijn mama, een Sinterklaasactie.” Wie een gift wil doneren kan dat op het rekeningnummer BE26 3900 9658 0329 met mededeling ‘Arne’s Sinterklaas actie’. Inmiddels werd er met de Sinterklaasactie al meer dan 1.000 euro ingezameld, het fonds Arne Lannoy zamelde in totaal al 195.000 euro in.

Professor Boterberg

Ondertussen hopen mama Martine en de vrienden van Arne dat ze met de vele acties lotgenoten van Arne kunnen helpen. Met de oprichting van het fonds steunen zij het wetenschappelijk onderzoek van de arts die Arne behandelde, professor Tom Boterberg. “Het afgelopen jaar werden verschillende bloedstalen verzameld van patiënten in behandeling voor een hersentumor. Die worden nu onderzocht om te achterhalen of we bepaalde merkers in het bloed kunnen gebruiken om de evolutie van de ziekte gemakkelijker en vooral sneller op te volgen dan met driemaandelijkse scans. Volgend jaar willen we meer stalen bekomen om de eerste resultaten te bevestigen.”