Allerlaatste Miss-deelname bij Miss Fashion voor Joy: “Ik ben nu echt ‘de mama’ onder de deelneemsters”

Joy Vanmellaerts is zeker geen onbekende in het wereldje van de missverkiezingen. Naast heel wat podiumplaatsen behaalde ze in 2019 het kroontje bij de Miss Tattoo Belgium verkiezing. Ondertussen is Joy bijna 28 jaar jong en dat vindt ze de ideale leeftijd om er mee op te houden.

“Ik heb een mooi parcours afgelegd waarop ik fier mag zijn”, aldus Joy. “Maar na tien jaar beginnen de inspanningen die je steeds moet doen om een finaleplaats af te dwingen door te wegen. Ik ben nu echt ‘de mama’ onder de deelneemsters. Ik sta heel graag iedereen met woord en daad bij, maar dit vergt ook telkens opnieuw extra inspanningen.”

Met de Miss Fashion verkiezing wil ik echt in schoonheid afsluiten. We zijn dit jaar in juni gestart; nu blijven we met nog 25 finalisten over. Op valt het verdict in de Eskimofabriek in Gent. Tickets kosten 45 euro, wie van een VIP-arrangement wil genieten telt hiervoor 125 euro neer. Tickets kunnen via mijn Facebookpagina Joy Vanmellaerts bekomen worden”, zegt Joy. “Bijna iedere week hadden we activiteiten gaande van workshops tot catwalklessen van bezoeken tot workshops dans. Wat ik aan Miss Fashion zo geweldig vind, is dat zij ook enkele awards in petto houden voor de beste op de catwalk, Miss Fotogeniek, Miss Friendship en Miss Charity.”

Punt vzw

“Ik heb me vooral toegelegd op alle activiteiten die Miss Charity ten goede komen. De opbrengst hiervan gaat volledig naar Punt vzw. Zo organiseerde ik in augustus tijdens de Patersholfeesten in Gent een volledige dag tattoos plaatsen waarbij de opbrengst integraal naar PUNT vzw gaat”, vertelt Joy.

“Deze vzw zet zich in voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, maar staat evengoed mensen bij die over dit onderwerp niet durven praten. Lovenswaardig is ook dat de organisatoren van Miss Fashion hierbij zorgen voor één miss met vier eredames per discipline. Ik kijk er in ieder geval naar uit.”