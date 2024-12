Allerlaatste editie van Vlastreffen in 2025: eenmalige comeback op komst

Het Vlastreffen wordt op initiatief van André Vandenbroucke nog een allerlaatse keer georganiseerd met een nieuw bestuur. Dit op 31 augustus 2025, 35 jaar na het eerste Vlastreffen, 10 jaar na het stoppen van André als promotor en 4 jaar na het definitief stoppen van Vlastreffen. Het motortreffen steunt de heropbouw van een kleuterschool, kerk en rusthuis in Aleppo in Syrië.

Vlastreffen Kortrijk werd in 1990 gesticht door Kortrijkzaan André Vandenbroucke, nu 89. Wat startte met 417 deelnemers uit 40 clubs groeide door de jaren heen uit tot een evenement met als hoogtepunt meer dan 3.400 deelnemers uit 155 clubs, een pak speciale gasten zoals onder meer het prinsenpaar Laurent en Claire en een motorparade op de Grote Markt. “Het Vlastreffen was veel meer dan een traditie, het was een internationaal evenement geworden”, aldus trekker en promotor André Vandenbroucke die in 2014 de fakkel doorgaf aan Bart Denauw. In 2018 kwamen Delphine Vanneste en Regnier Bultinck, toen manager van de Kortrijkse Rijschool, kort aan het roer.

In datzelfde jaar 2018 kwam er een heel nieuw bestuur met Jo Foubert als kopman en de leden Kevin Tremerie, Bruno Vanhee en Maarten Verhaghe. In 2019 organiseerden zij samen met een aantal medewerkers de 30ste editie van het Vlastreffen. In 2020 was er geen editie wegens corona en in 2021 kwam de 31e editie met zo’n 1.500 motards. In 2022 gooiden het bestuur de handdoek in de ring. “Wij wensen de vele vrijwilligers, bezoekers, sponsors en vooral de trouwe deelnemers te bedanken voor hun jarenlange steun. Indien mogelijk, geven we de fakkel dan ook graag door aan nieuw bloed dat Vlastreffen verder kan laten evolueren”, aldus het bestuur dat met deze tekst kurkdroog afscheid nam van Vlastreffen Kortrijk. “Het Vlastreffen organiseren is praktisch een fulltime job geworden wat niet de bedoeling kan zijn voor ons en dus ook niet meer combineerbaar is met onze huidige functies”, klonk het. Exit Vlastreffen Kortrijk.

Ik word 90 in 2025 en was 25 jaar promotor. Ik wil zo in schoonheid afscheid nemen van organiseren – André Vandenbroucke

Vier jaar na het laatste Vlastreffen maakt het motortreffen met start en aankomst in Kortrijk nu een eenmalige comeback op 31 augustus 2025. Trekker is opnieuw André Vandenbroucke. “Ik word 90 in 2025 en was 25 jaar promotor. Ik wil zo in schoonheid afscheid nemen van organiseren”, aldus André, die in een mum van tijd een nieuw bestuur samenstelde en met hen een route van 125 kilometer uitstippelde. Van Kortrijk naar Passendale, Ieper en Vlamertinge, Poperinge en Wijtschate naar Menen, Moeskroen, Aalbeke en Marke tot Kortrijk. Er is ook een defilé op de Grote Markt en André nodigde enkele personaliteiten uit: prins Laurent, Père Gilbert, Jean-Marie Pfaff, Marijn ‘Balthazar Boma’ Devalck, vader en zoon Stefan en Liam Everts, de gouverneur, burgemeesters

Van Kortrijk, Moeskroen, Poperinge en Ieper. De opbrengst van het Vlastreffen gaat naar de heropbouw van een getroffen kleuterschool, een kleine kerk en een rusthuis in Aleppo in Syrië. De schade wordt op 900.000 tot 1,2 miljoen euro geschat. Het geld komt goed terecht via bestuurslid Georges Chikho. Hij komt namelijk uit het oorlogsgebied en woont al 10 jaar in Kortrijk. Chikho heeft betrouwbare relaties in Syrië, zo kunnen de werken daar nauwgezet opgevolgd worden.

De Orde van het Vlastreffen krijgt 4 nieuwe leden

Tezelfdertijd werden 4 burgemeester opgenomen in De Orde van het Vlastreffen: Ruth Vandenberghe van Kortrijk, Ann Cloet van Moeskroen en Christof Dejaegher van Poperinge. Burgemeester Katrien Opsomer van Ieper ontbrak toen. De orde werd opgericht in november 2010 en waardeert door een lidmaatschap een verdienstelijk persoon die zich inzet voor het Vlastreffen. Enkele gekende leden van de Orde zijn onder meer Phaedra Hoste, Stefaan De Clerck, eregouverneur Paul Breyne en het jongste lid Liam Everts.