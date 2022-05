Allereerste Hooglede Cup zoekt fitste atleten van gemeente

Op zaterdag 21 mei introduceert Trimard een gloednieuw evenement. Ze gaan op zoek naar de meest complete sportieveling uit de gemeente tijdens de eerste Hooglede Cup.

De activiteit volgt hetzelfde concept als het populaire Play4-programma De Container Cup. Op de looppiste van Dominiek Savio in de Koolskampstraat in Gits kunnen deelnemers het beste van zichzelf geven in acht verschillende disciplines.

De opdrachten testen zowel de conditie als de kracht, coördinatie en snelheid. Naast een algemeen klassement worden er ook aparte categorieën per leeftijd en gender opgesteld. Na de Hooglede Cup wordt er een versnapering en een drankje voorzien.